Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
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В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

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В Воронеже приземлился самолет с россиянами из Таиланда

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В Воронеже у пассажиров прибывшего из Таиланда самолёта анализы на коронавирус брать не стали

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Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
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Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
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Еще четверых воронежцев изолировали с подозрением на коронавирус

В Воронежской области общее число госпитализированных в стационары с подозрением на коронавирус жителей выросло на четыре человека за сутки и составило 38 чел.
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NI назвал «вызовом из прошлого» бомбардировщик Су-24

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

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Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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