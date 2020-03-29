Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

Общество Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество В Пермском крае ограничат продажу алкоголя С 30 марта по 5 апреля в Пермском крае ограничат время продажи алкоголя. Продукцию можно будет приобрести с 11.00 до 20.00.

Общество Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина «Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.

Общество Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.

Культура Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.

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Хоккей На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ Как сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, на данный момент говорить о переходе Барабанова в один из клубов НХЛ пока преждевременно, однако заинтересованность в нападающем проявляли около 20 команд, включая Торонто.

Общество Во Франции экс-министр умер от коронавируса Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.

Общество Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Политика Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

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Армия и оружие В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.