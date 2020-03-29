Коронавирус
РИА НовостиВ Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами
Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
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Общество
Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса
Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса
По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
В Пермском крае ограничат продажу алкоголя
С 30 марта по 5 апреля в Пермском крае ограничат время продажи алкоголя. Продукцию можно будет приобрести с 11.00 до 20.00.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Общество
Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина
«Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Общество
В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса
Число умерших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Общество
Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта
Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.
Хоккей
На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ
Как сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, на данный момент говорить о переходе Барабанова в один из клубов НХЛ пока преждевременно, однако заинтересованность в нападающем проявляли около 20 команд, включая Торонто.
Общество
Во Франции экс-министр умер от коронавируса
Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Политика
Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии
Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Космос
Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе
Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Армия и оружие
В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов
В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Футбол
Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам во время карантина из-за пандемии коронавируса.