Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
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Самолет из Таиланда с россиянами на борту приземлился в аэропорту Воронежа

ТАСС06:26

В Нижневартовск прибыл самолет из Тайланда с эвакуированными россиянами

Правда УрФО26 марта в 08:09

В Воронеже сел самолёт с депортированными из Таиланда россиянами

МОЁ! Оnline Воронеж06:20

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

Блокнот Воронеж06:08

В Воронеже приземлился самолет из Таиланда с 207 эвакуированными россиянами

КП - Воронеж06:29

Всех 207 прилетевших в Воронеж из Таиланда россиян отправили на самоизоляцию

Вести Воронеж06:47

В Воронеже приземлился самолет с россиянами из Таиланда

РИА Воронеж06:35
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Общество

Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса

Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
REGNUM 02:31
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

В Пермском крае ограничат продажу алкоголя

С 30 марта по 5 апреля в Пермском крае ограничат время продажи алкоголя. Продукцию можно будет приобрести с 11.00 до 20.00.
Business Class (Пермь) 06:35
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Власти Италии предупредили о восстаниях на юге страны из-за карантина

«Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска», — цитирует ABC отчет службы политическому руководству Италии.
Компания 06:39
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Народные новости 05:42
Общество

В Испании за сутки свыше 800 человек умерли из-за коронавируса

Число умерших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.
ТАСС 05:37
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
RT на русском 06:27
Общество

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована в Москву из Египта, после чего отправилась на карантин.
Вести.Ru 05:34
Хоккей

На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ

Как сообщил в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер, на данный момент говорить о переходе Барабанова в один из клубов НХЛ пока преждевременно, однако заинтересованность в нападающем проявляли около 20 команд, включая Торонто.
Советский спорт вчера в 15:42
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Общество

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 17:34
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Политика

Пушков ответил на критику «бесполезной» российской помощи Италии

Москва, 27 марта 2020, 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM 26 марта в 18:07
Космос

Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе

Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
SM News 27 марта в 14:32
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Армия и оружие

В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов

В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.
Курские известия 27 марта в 04:15
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru 27 марта в 07:06
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 27 марта в 08:46
Футбол

Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 06:55
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