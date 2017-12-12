Происшествия
ИзвестияЛетевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Политика
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:52
Футбол
Жирков не думает о завершении карьеры
Евро-футбол.ру 01:08
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
Рязанская область получит новые школьные автобусы и автомобили скорой
33 новых автомобилей и автобусов для социальных нужд получит Рязанская область. Машины направят в те районы, где они особенно необходимы.
REGNUM 06:50
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
Аргументы недели 03:01
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Авто
Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
110km.ru 03:46
Культура
На ВДНХ открывается Международная книжная ярмарка
Уже более 40 лет на ярмарке ежегодно собираются авторы, издатели и читатели всех возрастов.
BFM.ru вчера в 23:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 02 сентября в 14:04
Кино
В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.
РБК 06:43
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Газета.Ru вчера в 10:48
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Ранее Скворцова говорила, что Минздрав готов предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию препарата в России, но зарегистрировать лекарство без заявления производителя министерство не может.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика
«Проект»: независимых кандидатов в Мосгордуму отказались пускать на выборы после опросов, показавших их победу
Власти Москвы решили не допускать до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов после того, как предварительные опросы, проведенные весной 2019 года, показали их лидерство и непопулярность провластных кандидатов.
Дождь 04:58
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия
В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей
По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. рублей.
Известия 05:42
Экономика
НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии
НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе.
РБК 04:40
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48