Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа. Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" вылетел из Воронежа в петербургский аэропорт Пулково. После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси.
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Пассажиры экстренно вернувшегося в Воронеж самолета вылетят в Пулково другим бортом

ТАСС03:26

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в воронежском аэропорту

Интерфакс01:05

Вылетевший в Санкт-Петербург самолёт совершил аварийную посадку в Воронеже

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«Руслайн» направил резервный борт за застрявшими в Воронеже пассажирами петербургского рейса

Фонтанка.Ру02:56

Самолёт Воронеж – Петербург экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

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В воронежском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет

РИА Воронеж02:06

Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Воронеже

РИА Новости03:50
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Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека

Масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
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Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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OnePlus 7T с 8 ГБ ОЗУ и Android 10 показал возможности в тестах

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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
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Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
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Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
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В полуфинале Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5), встреча пройдет 6 сентября.
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Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
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Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

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РБК 03:28
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В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
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Власти Москвы объяснили запах гари в столице

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Путин встретился с президентом Монголии

Московский Комсомолец вчера в 01:20
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В парламенте Италии создали коалицию

Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия вчера в 14:27
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Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире

Россия занимает лидирующие позиции в мире по образованию в сфере искусства.
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Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть

Вечерняя Москва вчера в 07:26
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Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц

Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
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Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
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Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой

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До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
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Армия и оружие

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Политика

Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»

Rusvesna.su 02 сентября в 19:04
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