Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа. Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" вылетел из Воронежа в петербургский аэропорт Пулково. После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси.

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

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