Происшествия
Вести.RuВ Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа. Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" вылетел из Воронежа в петербургский аэропорт Пулково. После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси.
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Здоровье
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.
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Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол
ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022
Чемпионат вчера в 13:52
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
Цены на авиабилеты в первом полугодии выросли на 7%
В первом полугодии стоимость авиабилетов в России выросла на 7%, заявила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Коммерсантъ 02:45
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Политика
Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Теннис
Димитров обыграл Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
В полуфинале Димитров сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5), встреча пройдет 6 сентября.
ТАСС 01:24
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Общество
Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Запах гари в Москве в среду утром был вызван метеоусловиями, из-за которых плохо рассеивались вредные вещества в воздухе, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.
РИА Новости 02:49
Политика
Путин встретился с президентом Монголии
Московский Комсомолец вчера в 01:20
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия вчера в 14:27
Общество
Голодец назвала культурное образование в России лидирующим в мире
Россия занимает лидирующие позиции в мире по образованию в сфере искусства.
RT на русском 01:46
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть
Вечерняя Москва вчера в 07:26
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Происшествия
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 16:32
Политика
Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой
REGNUM вчера в 21:22
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Армия и оружие
ДНР объявила об обстреле Горловки со стороны украинских силовиков
Уточняется, что со стороны украинских силовиков была выпущена 21 мина калибром 120 и 82 миллиметра утром с 5.45 до 7.30 (совпадает с мск).
Московский Комсомолец 01:32
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Политика
Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»
Rusvesna.su 02 сентября в 19:04