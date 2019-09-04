Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа. Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" вылетел из Воронежа в петербургский аэропорт Пулково. После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси.

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Политика Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.

Волейбол Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса» Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера "Кузбасса", сообщается на официальном сайте кемеровской команды.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика США ввели санкции против иранского космического агентства Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Происшествия Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали "Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Общество В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Наука Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Общество ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через соцсети ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей.

Политика Адвокат прокомментировал сроки обмена пленными между РФ и Украиной Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Общество Глава Ростуризма назвала «абсолютный приоритет» работы агенства Федеральное агентство по туризму намерено сосредоточиться на развитии внутреннего туризма как "абсолютном приоритете" своей работы, заявила глава ведомства Зарина Догузова журналистам на Восточном экономическом форуме.

Гаджеты SteelSeries Arctis 1 Wireless: гарнитура для ПК и игровых консолей Гарнитуру можно использовать с персональными компьютерами, игровыми консолями (Sony PS4, Nintendo Switch и Microsoft Xbox), а также с мобильными гаджетами — смартфонами и планшетами.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.