Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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