Происшествия
РИА НовостиВ Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Происшествия
В Пскове иномарка врезалась в остановку
РИА Новости 02:59
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
Путин пригласил Моди на День Победы в 2020 году
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в 2020 году в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:14
Шоу-бизнес
Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
Аргументы недели 03:01
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с Россией
Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией, заявил финского глава МИД Пекка Хаависто высказал в интервью Financial Times, опубликованном в среду, 4 сентября.
Известия 03:20
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Известия 02 сентября в 16:00
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Авто
Ferrari представит два родстера
Отмечается, что 2019 год является одним из самых напряженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два новых суперкара представлены вслед за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo в кузове «купе».
SpeedMe вчера в 15:00
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР
В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
REGNUM 04:24
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Энергетика
«Газпром» и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества
"Газпром" и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества, сообщает компания.
Finam.Ru вчера в 07:15
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43