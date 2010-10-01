Экономика
КП - ВоронежВ Воронеже в начале года вырос средний размер потребительского кредита
Примечательно, что рост среднего чека был отмечен на фоне сокращения числа выданных займов такого типа в начале года. В Воронежской области, по данным НБКИ, ситуация не столь динамично развивается. Так, в январе средний потребительский кредит был равен примерно 143 тысячам рублей.
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В Воронеже в начале года вырос средний размер потребительского кредита
КП - Воронеж29 февраля в 09:47
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