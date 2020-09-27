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REGNUM
REGNUM

В Воронежской области из-за пожара ввели режим ЧС в двух поселениях

Воронеж, 27 сентября 2020, 21:59 — REGNUM В Рамонском районе Воронежской области из-за угрозы распространения огня ввели режим ЧС в двух поселениях. Об этом 27 сентября сообщил замглавы администрации района Юрий Болгов в интервью ТАСС.В источнике
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КП - Воронеж

Последние новости о пожарах в Воронеже на 28 сентября 2020: на помощь выехали спасатели из других регионов

КП - Воронеж19:27
Известия

Лесной пожар в селе под Воронежем перекинулся на несколько построек

Известиявчера в 16:54
МОЁ! Оnline Воронеж

Воронеж в кольце огня! На помощь едут пожарные из других регионов

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 14:39
ТАСС

Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла почти 100 га

ТАССвчера в 15:55
Вести Воронеж

На помощь горящей Воронежской области выехали спасатели из Тулы и Липецка

Вести Воронежвчера в 13:41
Блокнот Воронеж

Пожарных из других регионов перебрасывают на помощь Воронежской области

Блокнот Воронежвчера в 13:40
РЕН ТВ

Десять гектаров леса горят под Воронежем

РЕН ТВвчера в 06:27

Полиция Кипра начнет опрос свидетелей по делу о «золотых паспортах»

Опрос свидетелей в рамках расследования о возможных нарушениях закона при предоставлении гражданства Кипра за инвестиции в экономику острова поручила полиции провести Юридическая служба Республики Кипр, 26 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Полиция Кипра начнет опрос свидетелей по делу о «золотых паспортах»
ИА Красная Весна26 сентября в 14:40
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Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31