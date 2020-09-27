Воронеж, 27 сентября 2020, 21:59 — REGNUM В Рамонском районе Воронежской области из-за угрозы распространения огня ввели режим ЧС в двух поселениях. Об этом 27 сентября сообщил замглавы администрации района Юрий Болгов в интервью ТАСС.