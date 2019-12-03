Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Lenta.ru08:15

13 пострадавших: автобус с украинцами перевернулся под Воронежем

Газета.Ru09:40

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем увеличилось до 18

ТАСС11:33

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Появилось видео с перевернувшимся в Воронежской области автобусом

РБК11:06

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Известия05:49

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем

РИА Новости08:48
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Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
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