Происшествия
РИА НовостиВ ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие
В результате взрыва бытового газа разрушена стена многоквартирного дома в белгородском поселке Яковлево.
Политика
Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России
Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Общество
ВШЭ лишила журнал DOXA статуса студенческой организации
Совет фонда поддержки студенческих инициатив НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) лишил журнал DOXA статуса студенческой организации.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лиллехаммере
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал спортсменов, которые примут участие во втором этапе Кубка мира.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах
Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Музыка
Николай Носков вышел на сцену впервые после инсульта
В 2017 году певец перенёс инсульт, после которого восстанавливается до сих пор.
Общество
Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково
Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Футбол
Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы
Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Политика
Макрон потребовал разъяснений от Турции по поводу покупки С-400
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Турция не может одновременно быть членом НАТО и покупать российские ЗРС С-400.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.