Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

Политика Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.

Политика МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Политика Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Происшествия СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

Общество Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Шоу-бизнес Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.

Общество В России ввели электронные трудовые книжки По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

Футбол Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.