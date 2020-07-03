Коронавирус

МонаВистаМонаВистаВ Воронежской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Согласно документу, режим самоизоляции и других ограничений в Воронежской области продлен до 7 июля включительно. При этом, допускаются и некоторые послабления.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

В Воронежской области продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новости10:36

Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно

Блокнот Воронеж09:16

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен на 2 дня

De Facto09:09

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен еще на два дня

Горком09:07

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 7 июля включительно

РИА Воронеж09:05

В Воронежской области режим самоизоляции продлили ещё раз

Вести Воронеж09:05

Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области продлили

МОЁ! Оnline Воронеж09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Культура

В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

Телеканал Санкт-Петербург 10:35
4
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
267
Автоспорт

Бинотто: Ferrari уволила Феттеля из-за коронавируса

CT news 12:00
Армия и оружие

ДНР обвинила Украину в гибели мирных жителей при обстреле

Деловое.ТВ 09:45
3
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным

Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
1
Политика

Владимир Путин подписал указ о принятии поправок к Конституции РФ

Поправки в Конституцию России вступят в силу завтра, 4 июля. Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин.
Телеканал ОТВ 11:36
23
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
1,4K
Игры

В Steam обнаружили лицензионное соглашение Horizon Zero Dawn

В Steam нашли лицензионное соглашение Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в 2017-м.
Cyber.sports.ru 10:14
2
Армия и оружие

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»

По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
Территория новостей 03:09
8
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 10:57
75
Экономика

Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия 05:22
169
Экономика

ЕЦБ показал обновленные банкноты евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
РБК 11:10
Гаджеты

LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году

46ТВ 08:27
14
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
3,9K
Политика

Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»

Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
Говорит Москва 09:46
29
Происшествия

Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери

Lenta.ru 12:19
Наука

Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых

Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
Live24 вчера в 10:20
15
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
2K
Происшествия

Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
9
Политика

Суд в Нидерландах приобщит материалы «Алмаз-Антея» к делу MH17

Решение приобщить к делу о сбитом Boeing 777, выполнявшем рейс MH17, материалы исследования российского концерна «Алмаз-Антей» принято судом в Нидерландах, проинформировал председательствующий судья Хендрик Стинхейс 3 июля на слушаниях в амстердамском судебном комплексе «Схипхол».
ИА Красная Весна 12:13
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
13
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
3,3K
Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
80
Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
2
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
1K
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
14
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
136
Экономика

Экс-зампред ЦБ Поздышев переходит в Банк международных расчетов

Бывший зампред ЦБ, председатель наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Василий Поздышев покидает свой пост, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 11:46
3
Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
11
Общество

Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное