Коронавирус
Piter.tvВ Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев. С 12 мая в области ввели обязательный масочный режим.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия
Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику
В Чите оставили в силе приговор Руслану Мухатову, осужденному за неуставные отношения в воинской части, где рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Российская газета 07:59
Общество
ВЦИОМ: 81% россиян сочли важными меры поддержки, предложенные Путиным
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 81% россиян считает значимыми для населения меры поддержки, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 11 мая.
Московский Комсомолец 07:57
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Происшествия
Сигнал тревоги подал самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу
Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
REGNUM 10:36
Общество
Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
ТВ Центр 08:56
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Армия и оружие
В Норвегии испугались реакции России на американский радар
Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой вчера в 03:40
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Общество
Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг
Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Политика
Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой
Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
REGNUM вчера в 07:54
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Минздрав: жители России стали чаще умирать из-за алкоголя
Говорит Москва 07:00
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от некоторых критериев.
ТАСС 08:32
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют опасность для американских военных, поскольку позволяют обнаружить и атаковать последних даже в условиях тщательной маскировки, пишет The Drive.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Рианна стала самой богатой певицей Великобритании
ИА InterMedia 04:01
Политика
Ангела Меркель намерена развивать хорошие отношения с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 13 мая, сообщила, что намерена развивать отношения с Россией, однако дело о приписываемой Москве хакерской атаке на бундестаг не упрощает данный процесс.
Аргументы недели 08:49
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Происшествия
На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне
В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 07:16