В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев. С 12 мая в области ввели обязательный масочный режим.

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

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