Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев. С 12 мая в области ввели обязательный масочный режим.
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Александр Гусев пошел по пути Собянина и продлил самоизоляцию

Блокнот Воронеж09:24

В Воронежской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая

ТАСС08:55

В Воронежской области действие ограничительных мер, вызванных коронавирусом, продляется до 31 мая

TV Губерния08:54

Режим самоизоляции продлили в Воронежской области до конца мая

Обозреватель Врн08:55

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

РИА Новости08:53

В Воронежской области самоизоляцию продлили до 31 мая, разрешив прогулки и индивидуальные занятия спортом

Новости Воронежа08:47

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Воронежской области

Горком08:23
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия

Суд оставил в силе приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику

В Чите оставили в силе приговор Руслану Мухатову, осужденному за неуставные отношения в воинской части, где рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Российская газета 07:59
Общество

ВЦИОМ: 81% россиян сочли важными меры поддержки, предложенные Путиным

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 81% россиян считает значимыми для населения меры поддержки, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 11 мая.
Московский Комсомолец 07:57
5
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Происшествия

Сигнал тревоги подал самолёт, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу

Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия» вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, но через 25 минут подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета.
REGNUM 10:36
1
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
64
Общество

Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о доплатах в размере 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, непосредственно работающим с людьми – осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
ТВ Центр 08:56
11
Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Армия и оружие

В Норвегии испугались реакции России на американский радар

Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой вчера в 03:40
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Общество

Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг

Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
4
Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
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Политика

Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
20
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
39
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1K
Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

REGNUM вчера в 07:54
342
Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
49
Здоровье

В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
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Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
210
Общество

Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки

С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
7
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
824
Общество

Минздрав: жители России стали чаще умирать из-за алкоголя

Говорит Москва 07:00
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Общество

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от некоторых критериев.
ТАСС 08:32
15
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют опасность для американских военных, поскольку позволяют обнаружить и атаковать последних даже в условиях тщательной маскировки, пишет The Drive.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес

Рианна стала самой богатой певицей Великобритании

ИА InterMedia 04:01
Политика

Ангела Меркель намерена развивать хорошие отношения с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 13 мая, сообщила, что намерена развивать отношения с Россией, однако дело о приписываемой Москве хакерской атаке на бундестаг не упрощает данный процесс.
Аргументы недели 08:49
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
23
Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 07:16
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