Для всех остальных компаний, как и для граждан, действие режима самоизоляции продлят до 30 апреля включительно. При этом на руководителей предприятий, которым разрешат возобновить деятельность, возложат обязанность развести начало рабочего дня у сотрудников на несколько этапов – с 8.00 до 10.00.

Общество Школьникам могут продлить учебу на лето Учебный год в России может сдвинуться на лето, однако министерство просвещения РФ пытается избежать такого сценария, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.

Общество Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.

Экономика Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными Апрельские каникулы в России с сохранением заработной платы приведут к тому, что средний, малый и микробизнес умрут, так как у них нет средств на такой отдых.

Политика В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Гаджеты Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10 В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Авто АвтоВАЗ объявил скидки на Lada в апреле «АвтоВАЗ» поделился информацией о скидках и специальных предложениях, которые позволяют купить модели LADA в апреле на выгодных условиях.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Экономика Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Экономика Сдать налоговую отчетность позже смогут не все Президент РФ подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ о продлении сроков уплаты налогов и переносе крайних сроков сдачи налоговой отчетности.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.