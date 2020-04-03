Общество
Обозреватель ВрнВ Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Для всех остальных компаний, как и для граждан, действие режима самоизоляции продлят до 30 апреля включительно. При этом на руководителей предприятий, которым разрешат возобновить деятельность, возложат обязанность развести начало рабочего дня у сотрудников на несколько этапов – с 8.00 до 10.00.
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Какие предприятия возобновят работу во время самоизоляции в Воронеже
Воронежский городской портал16:58
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