Общество

Обозреватель ВрнОбозреватель ВрнВ Воронежской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Для всех остальных компаний, как и для граждан, действие режима самоизоляции продлят до 30 апреля включительно. При этом на руководителей предприятий, которым разрешат возобновить деятельность, возложат обязанность развести начало рабочего дня у сотрудников на несколько этапов – с 8.00 до 10.00.
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В Воронежской области разрешили возобновить работу ряда предприятий и частных клиник

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Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
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ИА Красная Весна 11:28
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Транзит российского газа через Украину упал на 53%

Киев, 2 апреля 2020, 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.
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АвтоВАЗ объявил скидки на Lada в апреле

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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
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Сдать налоговую отчетность позже смогут не все

Президент РФ подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ о продлении сроков уплаты налогов и переносе крайних сроков сдачи налоговой отчетности.
Современный Предприниматель вчера в 02:47
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
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ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
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Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
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Павар уверен, что «Бавария» скоро выиграет Лигу чемпионов

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар уверен, что его клуб скоро выиграет Лигу чемпионов.
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