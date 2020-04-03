Общество

REGNUMREGNUMВ Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля. Решение принято 3 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.
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Режим самоизоляции в Воронеже: частные клиники будут оказывать услуги по жизненных показаниям

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В Воронежской области разрешили возобновить работу ряда предприятий и частных клиник

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Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля

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Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
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У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий в «Сельте» на правах аренды, поделился мнением о рэпере Глебе Голубине, известном как Pharaoh.
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Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
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