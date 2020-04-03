Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля. Решение принято 3 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

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