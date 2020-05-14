Экономика
Гудвилл.онлайнВ Воронежской области серьёзно сократилась выдача потребкредитов
В апреле в Воронежской области на 57,7% сократилась выдача потребительских кредитов, пишет Facto. По данным издания, в регионе выдали 8,4 тыс. кредитов, тогда как в марте эта цифра составляла 19,9 тыс.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).РИА Новостивчера в 20:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
Кубанские новости00:43
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
Гаджеты
Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире
В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Ferra 08:45
Экономика
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей.
Самара-ГИС 08:40
Общество
РКН проверяет статьи FT и NYT о коронавирусе в РФ на наличие фейков
Роскомнадзор изучает материалы изданий New York Times и Financial Times о статистике заболеваемости коронавирусом в России на предмет наличие фейков.
РЕН ТВ 09:00
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ
Проведение самого массового ЕГЭ - по русскому языку - планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, - подчеркивают в Рособрнадзоре.
Российская газета 10:15
Политика
В СНБО сообщили об угрозе дефицита воды на Украине
"Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - говорится в сообщении на сайте СНБО.
Российская газета 00:55
Футбол
Орлов раскритиковал клубы РПЛ за нежелание возобновлять сезон
Известно, что 11 клубов РПЛ выступают за досрочное завершение сезона.
ProstoProSport 09:00
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью
Как стало известно РЕН ТВ, советская и российская актриса театра и кино Алла Мещерякова, известная зрителям по ролям в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Калина красная», незадолго до смерти могла стать жертвой преступления.
РЕН ТВ 07:38
Наука
Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши
Ученые впервые смогли в эмбрионе мыши вырастить миллионы человеческих клеток. Этого удалось добиться за счет смешения ДНК.
Актуальные Новости 09:39
Политика
Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений
Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
Общество
В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины
Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
РЕН ТВ вчера в 05:09
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Авто
Появились фотографии обновленного Ford Focus
Представлены фотографии обновленной версии Ford Focus.
Car.ru 10:01
Авто
Объявлена дата продаж нового Kia Sorento
Компания Kia определилась со временем вывода на рынок кроссовера Kia Sorento следующего поколения.
Новые автомобили 00:55
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
The GEEK вчера в 11:05
Автоспорт
Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren
Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses 06:53
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Здоровье
Представитель ВОЗ предложила разрешить пенсионерам прогулки
Представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) поддержала ослабление самоизоляции, но подчеркнула, что это надо делать постепенно.
Комсомольская правда 09:18
Кино
Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу
В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
РИА Новости 09:08
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53