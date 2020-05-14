При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).

с чего всё началось

В апреле в Воронежской области на 57,7% сократилась выдача потребительских кредитов, пишет Facto. По данным издания, в регионе выдали 8,4 тыс. кредитов, тогда как в марте эта цифра составляла 19,9 тыс.

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