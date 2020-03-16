Коронавирус

Южноуральская панорамаЮжноуральская панорамаВ Челябинской области создают двухмесячный запас продовольствия

В области создан штаб по контролю за ситуацией на продовольственном рынке, торговым сетям и другим поставщикам продуктов направлено обращение, в котором ставится задача создать двухмесячный запас продовольствия.
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Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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