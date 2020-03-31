Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев – о принятых мерах глава региона сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

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