Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области. Теперь жителям области без веской причины запрещено покидать жилище.

Общество На Кубани работу рынков и ярмарок приостановили из-за коронавируса 30 марта власти Кубани ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса, в регионе закрыли все места массового пребывания людей, за исключением объектов жизнеобеспечения.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Армия и оружие Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Общество В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4-5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Экономика Налог на банковские вклады смягчили Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

Здоровье Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Авто Представлен седан Genesis G80 нового поколения Суббренд Hyundai, Genesis провел официальную презентацию седана G80 второго поколения. Об этом сообщается на сайте производителя.

Происшествия В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".

Общество В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.