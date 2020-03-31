Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВласти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области. Теперь жителям области без веской причины запрещено покидать жилище.
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Что закроют в Воронежской области после объявления режима всеобщей самоизоляции

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Дистанция в 1,5 м и закрытие клиник. Правила всеобщей самоизоляции в Воронежской области

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С 31 марта в Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

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Режим всеобщей самоизоляции ввели в Воронежской области

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В Воронежской области введена всеобщая самоизоляция

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Налог на банковские вклады смягчили

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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

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«Будете ездить на шашлыки — умрете в коридоре». Три сценария коронавируса в России

Из-за пандемии коронавируса в России вводят всё новые и новые ограничения.
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Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

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Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
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