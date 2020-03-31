Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона. Документ запрещает гражданам покидать свои дома, если на то нет особых оснований. В их список входит поход в аптеку или магазин, вынос мусора и выгул домашних животных.

Религия Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Общество 26 регионов России ввели режим самоизоляции Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Политика ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Общество В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.

Общество Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Политика Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.

Общество В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Общество В Грузии запретили продажу алкоголя Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.

Политика США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Общество В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.

Общество Выплаты по больничным увеличат до МРОТ Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера выплат по больничному до уровня МРОТ в связи с коронавирусом, передает корреспондент «Росбалта».

Здоровье Производители электротехники заявили о риске для строительства больниц Представители крупнейших электротехнических компаний предупредили правительство о риске сбоев в строительстве социально значимых объектов, в том числе быстровозводимых больниц, если электротехническая продукция не будет включена в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.