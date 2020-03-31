Коронавирус

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВ Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона. Документ запрещает гражданам покидать свои дома, если на то нет особых оснований. В их список входит поход в аптеку или магазин, вынос мусора и выгул домашних животных.
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Что закроют в Воронежской области после объявления режима всеобщей самоизоляции

КП - Воронеж06:23

Дистанция в 1,5 м и закрытие клиник. Правила всеобщей самоизоляции в Воронежской области

Вести Воронеж06:51

С 31 марта в Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

АиФ Воронеж05:52

Инструкция РИА «Воронеж». Как соблюдать режим всеобщей самоизоляции

РИА Воронеж10:34

«Ответственность каждого»: глава Воронежа Вадим Кстенин прокомментировал введение режима самоизоляции

Горком11:14

В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции

Время Воронежа06:56

Режим всеобщей самоизоляции ввели в Воронежской области

Блокнот Воронеж06:07
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Инфорос 02:10
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Армия и оружие

«ВСУшники» подорвали себя, готовя диверсию: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su 09:30
Армия и оружие

Американцы вновь препятствуют прохождению российской военной полиции по маршруту патруля в Сирии

Новостной фронт 08:40
Гаджеты

Huawei P40 Pro установил рекорд в тесте камер

Представленный смартфон Huawei P40 Pro показал выдающийся результат в тестах камеры, проведенных экспертами профильного издания DxOMark.
Sibnet Новости 10:39
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.
Газета.Ru 05:35
Футбол

Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Нева Спорт 10:32
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Кино

Один в один: блогер воплотил ворчливого критика из мультфильма «Рататуй»

Popcornnews.ru 10:40
Общество

Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вести.Ru 04:43
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Общество

В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
RT на русском 09:13
Шоу-бизнес

Представитель Льва Лещенко запустил флешмоб в поддержку певца

Представитель 78-летнего исполнителя запустил флешмоб в его поддержку.
RuNews24.ru 07:06
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Политика

США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:20
Экономика

Бизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа

РСПП планирует оказывать помощь при участии Сбербанка.
BFM.ru 10:48
Общество

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.
Новый Калининград.Ru 05:00
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Общество

Выплаты по больничным увеличат до МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера выплат по больничному до уровня МРОТ в связи с коронавирусом, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 04:44
Общество

Российские ученые создали высокоточный тест на выявление коронавируса

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что он прошел все клинические испытания и зарегистрирован для использования.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Здоровье

Производители электротехники заявили о риске для строительства больниц

Представители крупнейших электротехнических компаний предупредили правительство о риске сбоев в строительстве социально значимых объектов, в том числе быстровозводимых больниц, если электротехническая продукция не будет включена в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
РБК 10:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Территория новостей 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
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