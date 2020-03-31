Коронавирус

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВ Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона. Документ запрещает гражданам покидать свои дома, если на то нет особых оснований. В их список входит поход в аптеку или магазин, вынос мусора и выгул домашних животных.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Что закроют в Воронежской области после объявления режима всеобщей самоизоляции

КП - Воронеж06:23

Дистанция в 1,5 м и закрытие клиник. Правила всеобщей самоизоляции в Воронежской области

Вести Воронеж06:51

С 31 марта в Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

АиФ Воронеж05:52

Инструкция РИА «Воронеж». Как соблюдать режим всеобщей самоизоляции

РИА Воронеж10:34

В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции

Время Воронежа06:56

Режим всеобщей самоизоляции ввели в Воронежской области

Блокнот Воронеж06:07

В Воронежской области введена всеобщая самоизоляция

De Facto06:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото

Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Политическая Экспертиза вчера в 13:59
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:00
Кино

«Морбиус» и «Охотники за привидениями» перенесены на 2021 год

Выход очередного фильма серии "Охотники за привидениями" был перенесен с 10 июля 2020 года на 5 марта 2021-го.
Газета.Ru 10:32
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Энергетика

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ 12:32
Общество

В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек

В России временно приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в ИT-компании «Эвотор» (данные есть в распоряжении РБК).
РБК 08:45
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Экономика

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Вести.Ru 06:03
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
РБК 12:15
Общество

Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 02:51
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Здоровье

В Ивановской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

По состоянию на 11 утра 31 марта 2020 года, в Ивановской области официально подтверждено 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
IvanovoNews 04:52
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностировали коронавирус

Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
Piter.tv 11:13
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Политика

Алексей Пичугин подал третье прошение о помиловании

BFM.ru 06:28
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции.
Piter.tv 13:01
Общество

В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа

В 2020 году выпускники школ смогут подать документы в вузы до 10 августа.
Комсомольская правда 13:04
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Здоровье

Вирусолог рассказала, можно ли заболеть коронавирусом повторно

Врач-вирусолог Галина Червонская заявила, что коронавирусом невозможно заболеть повторно, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное