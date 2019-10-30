Общество
Вести ВоронежВ Воронежской области введут налоговый режим для самозанятых
Воронежская область попала в список 19 регионов, где с 1 января 2020 года можно будет зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении налоговой службы «Мой налог». Об этом сообщает «Российская газета».
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru 09:20
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Экономика
Прибыль Сбербанка превзошла прогноз
Убыток Сбербанка от международного бизнеса за 9 месяцев 2019 г. составил 47,4 млрд руб. – против убытка в 3 млрд руб. за тот же период прошлого года (по МСФО).
Ведомости 08:04
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 05:06
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Экономика
«Татнефть» закрыла сделку с Neste по АЗС в Петербурге
"Татнефть" закрыла сделку по покупке топливного бизнеса Neste в Северо-Западном регионе России.
Piter.tv 10:36
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Sports.ru 10:40
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер 00:38
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой
Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Барановская считает Аршавина душевнобольным
Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Сальма Хайек показала свою роскошную фигуру в купальнике на новых фото
Сальма Хайек, американская киноактриса, решила порадовать своих подписчиков в «Инстаграме», опубликовав сразу две фотографии, на которых она запечатлена в розово-красном купальнике.
Discover24 07:11
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Футбол
Гендиректор «Зенита»: престиж Кубка России можно поднять только собственными руками
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о престижности Кубка России по футболу.
RT на русском 07:14
Армия и оружие
В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН 02:28
Политика
Путин возмутился экономией на зарплате санитарок
Президент РФ Владимир Путин удивился попыткам сэкономить на и так небольших зарплатах санитарок, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 10:06
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21