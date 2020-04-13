Коронавирус
РИА НовостиВ Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева вступает в силу с 14 апреля.
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Экономика
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК 03:19
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Происшествия
Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд
Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса в заказнике под видом санитарной с ущербом в 748 млн руб.
Коммерсантъ 22:24
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
Общество
Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер
Причиной смерти пациентов в Белоруссии стал не коронавирус, а те хронические болезни, что были до него у людей, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Московский Комсомолец 08:37
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о невозможности остановить коронавирус без вакцины
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавируса возможно только после создания вакцины.
РЕН ТВ 12:54
Общество
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Политика
Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах
Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин.
РБК 09:27
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Политика
Google объяснил блокировку видео обращения Путина на YouTube
Ранее телеканал НТВ сообщил о блокировке ролика с первым обращением российского президента к нации из-за ситуации с коронавирусом, который был опубликован 25 марта и набрал более двух миллионов просмотров.
РИА Новости 09:28
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» коронавируса
Мясников обратил внимание, что в мире говорят о «германском чуде», но при этом не упоминают про русское.
МедиаПоток 11 апреля в 09:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила коллегу Чернышева с юбилеем
13 апреля Навка празднует свой 45-й юбилей.
Народные новости 14:16
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Общество
Власти Москвы не станут запрещать поездки в другие регионы
Столичные власти не планируют запрещать выезд из Москвы в другие регионы.
РБК 17:20
Политика
Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом
Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС .
ЗакC.Ру 09:16
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Происшествия
В Петербурге закрыли на карантин отделение больницы имени Семашко
Петербургская Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко закрыла одно отделение на карантин по коронавирусу, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
РИА Новости 10:32
Общество
Новые «коронавирусные» схемы мошенничества зафиксировали в Сбербанке
Специалисты Сбербанка выявили несколько новых схем мошенничества, связанных с пандемией коронавируса, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
РИАМО 08:45
Здоровье
Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»
Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53