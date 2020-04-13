Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева вступает в силу с 14 апреля.

В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

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