Общество
АиФ ВоронежВ Воронежской области за сутки коронавирус подтвердился у 228 человек
В Воронежской области за сутки коронавирусом заболели 228 человек, сообщает региональный оперштаб в субботу, 13 июня.
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Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
RT на русском 02:14
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Голикова заявила о снижении уровня смертности в РФ на 2,9%
Смертность в России в апреле снизилась на 2,9%. Об этом сообщла вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга, статистика еще будет уточняться, передает 13 июня РИА Новости.
ИА Красная Весна 06:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv вчера в 12:50
Происшествия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Голикова заявила о снятии ограничений в 49 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уже в 49 регионах страны приступили к отмене ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Профиль 06:42
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 11 июня в 14:55
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
Общество
В Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса
По сведениям издания, из-за новых случаев коронавируса в Пекине временно закрыли оптовый рынок «Синьфади».
РБК вчера в 16:26
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число умерших, у которых был зафиксирован или подозревался коронавирус, в апреле составило 2 712 человек, следует из данных Росстата.
Компания 06:39
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Сорвало крышу: кровлю в центре Барнаула унесло сильным ветром
На видео, попавшее в сеть, видно, как крыша, словно парус, поднимается со здания под порывами ветра, и тяжёлая конструкция падает перед домом.
Сиб.фм 06:42
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 06:33
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor 11 июня в 08:07
Общество
Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116
В Саратовской области за сутки лабораторно подтверждены 116 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 4 362.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 02:10
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Авто
Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS
Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня вчера в 07:01
Политика
Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России»
Служба безопасности и информации Чехии закрыла из-за неподтверждения искомой информации уголовное дело о доставке в страну яда рицин якобы российскими дипломатическими сотрудниками.
Газета.Ru 03:57
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
Общество
Правительство РФ расширило меры поддержки безработных
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа.
Севастополь.ру 11 июня в 14:01
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa вчера в 11:56
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57