В Воронежской области за сутки коронавирусом заболели 228 человек, сообщает региональный оперштаб в субботу, 13 июня.

В Воронежской области за сутки коронавирус подтвердился у 228 человек

Общество Голикова заявила о снижении уровня смертности в РФ на 2,9% Смертность в России в апреле снизилась на 2,9%. Об этом сообщла вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга, статистика еще будет уточняться, передает 13 июня РИА Новости. 4

Армия и оружие Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка». 7

Общество Голикова заявила о снятии ограничений в 49 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уже в 49 регионах страны приступили к отмене ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Финансы Курс доллара превысил майский максимум Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая. 64

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Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. 1,6K

Авто Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.

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Транспорт Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке» Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен". 115