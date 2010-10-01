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АиФ ВоронежАиФ ВоронежВ Воронежской области за сутки коронавирус подтвердился у 228 человек

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В Воронежской области за сутки коронавирусом заболели 228 человек, сообщает региональный оперштаб в субботу, 13 июня.
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