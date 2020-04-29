Происшествия
Lenta.ruВ жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
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Общество
Телеканал RT тестирует сотрудников на антитела к коронавирусу
Телеканал RT стал первой российской компанией, которая начала проводить скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников.
ФАН вчера в 16:35
Политика
Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии
Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии.
РБК 06:10
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров
БИЗНЕС Online вчера в 08:18
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса
«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
Общество
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Общество
Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками
Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Технологии
О возможной слежке через камеры смартфона предупреждают пользователей
Киберпреступники могут следить за россиянами через камеру смартфона, при этом доступ к данным они могут получить различными способами, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Live24 вчера в 02:59
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Энергетика
Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса
Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru вчера в 10:29
Наука
Онлайн: иммунитет и коронавирус
Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.
N+1 вчера в 08:33
Фигурное катание
Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки
RT на русском 05:32
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
В ходе совещания президентом объявлены следующие решения: 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
ТВ-21 вчера в 10:56
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Авто
УАЗ представил дом на колесах на основе «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49