Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
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Подробнее о событии

В Выборге извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

РИА Новости06:26

Появились подробности о пожаре в Выборге, в котором погибла многодетная семья

Online47.ru02:25

Фото, видео: На месте пожара в Выборге, где погибла многодетная семья, работает следственная группа СК

47 новостей04:26

На пепелище в Выборге нашли тела шестерых детей и двоих взрослых

Интерфакс03:21

Одному человеку удалось спастись от пожара в доме в Выборге, где погибла семья

ТАСС01:22

При пожаре в доме в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых

Life.ruвчера в 23:34

Установлены подробности и предварительный список погибших при пожаре в Выборге

Ivbg.ru04:32
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Общество

Телеканал RT тестирует сотрудников на антитела к коронавирусу

Телеканал RT стал первой российской компанией, которая начала проводить скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников.
ФАН вчера в 16:35
Политика

Трамп причислил мясные предприятия к оборонным для работы при пандемии

Президент США Дональд Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии.
РБК 06:10
1
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
6
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
3
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Политика

Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
6
Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров

БИЗНЕС Online вчера в 08:18
141
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1,9K
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
989
Политика

Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса

«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
2
Общество

Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
18
Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
1,5K
Общество

Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками

Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
Взгляд.ру вчера в 17:47
11
Общество

Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин

В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Технологии

О возможной слежке через камеры смартфона предупреждают пользователей

Киберпреступники могут следить за россиянами через камеру смартфона, при этом доступ к данным они могут получить различными способами, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Live24 вчера в 02:59
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Энергетика

Цены на аренду нефтяных танкеров подскочили на фоне роста спроса

Нефтеперерабатывающие компании стремятся обезопасить танкеры для хранения излишков топлива, дизельного топлива и бензина, поскольку сокращение спроса, вызванное вспышкой коронавируса, привело к переизбытку нефти и нефтепродуктов в мире, пишет The Financial Times.
Вести.Ru вчера в 10:29
2
Наука

Онлайн: иммунитет и коронавирус

Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.
N+1 вчера в 08:33
Фигурное катание

Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки

RT на русском 05:32
Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
625
Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
25
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
33
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
465
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

В ходе совещания президентом объявлены следующие решения: 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
ТВ-21 вчера в 10:56
1
Политика

Байдена обвинили в изнасиловании

Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
2
Авто

УАЗ представил дом на колесах на основе «Буханки»

УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
8
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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