Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

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