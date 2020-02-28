Культура
Унечская газетаВ Высокской поселенческой библиотеке Унечского района прошел час мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие»
27 февраля в Высокской поселенческой библиотеке проведен час мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие». Данное мероприятие было посвящено подвигу и трагической гибели псковских десантников 6-ой роты.
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«Шаг в бессмертие»: в Бытоши почтили память воинов-десантников Псковской дивизии
Пламя трудавчера в 02:15
В Высокской поселенческой библиотеке Унечского района прошел час мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие»
Унечская газетавчера в 03:58
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