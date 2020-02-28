27 февраля в Высокской поселенческой библиотеке проведен час мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие». Данное мероприятие было посвящено подвигу и трагической гибели псковских десантников 6-ой роты.

В Высокской поселенческой библиотеке Унечского района прошел час мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие»

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