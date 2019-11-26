Спорт
Lenta.ruWADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Специальное заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.
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WADA может не допустить Россию к участию в чемпионате мира по футболу 2020 года
Sport.ruвчера в 16:30
The New York Times: комитет по соответствию ВАДА рекомендует отстранить Россию от всех соревнований
Спорт-Экспрессвчера в 14:14
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