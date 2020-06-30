Технологии

АБНАБНВ WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении. Так, в пользователям WhatsApp станут доступны анимированные стикеры. Также в приложении появятся QR-коды пользователей, которые упростят добавление новых контактов.
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«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

Катунь 2430 июня в 06:08

В WhatsApp появился первый набор анимированных стикеров

UfaTime.ru30 июня в 10:23

WhatsApp получит крупное обновление

The GEEK02:46

Большое обновление WhatsApp. Что нового

iXBT.comвчера в 03:03

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новостивчера в 11:26

В WhatsАpp появятся анимированные стикеры и QR-коды

Коммерсантъвчера в 18:01

В WhatsApp появилась возможность добавлять контакты с помощью QR-кода

3DNews01 июля в 12:38
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Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,4K
Происшествия

В Липецке в ДТП с иномарками погиб 36-летний мужчина

В результате сильно столкновения 36-летний пассажир «Рено» погиб на месте до приезда скорой помощи.
Kursk.com 01:30
Технологии

«Почта России» возьмёт на вооружение тяжёлые беспилотники

Не исключено, что «Почта России» начнёт доставлять посылки и корреспонденцию в отдалённые и труднодоступные районы при помощи тяжёлых дронов.
3DNews 03:00
1
Космос

Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны

Большая Азия 01 июля в 19:44
1
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
2
Здоровье

В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России

Рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год связан с улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране.
Lenta.ru 02:40
1
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,5K
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Футбол

Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла Лиге

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан призвал заранее не делать мадридскую команду победителем чемпионата Испании, передает AS.
Газета.Ru вчера в 21:05
Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

REGNUM 01:41
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Общество

Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом

Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
РИА Новости 02:40
Общество

Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
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Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Политика

В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Политика

«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
3
Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
33
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
97
Авто

«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле

Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях.
ПРАЙМ 02:24
18
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
426
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10,3 млн человек

На утро 30 июня в мире зарегистрировано 10 302 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Продолжает расти число заболевших за сутки.
Вести Подмосковья 30 июня в 03:19
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
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Футбол

Оспина избежал тяжелой травмы головы после матча с «Аталантой»

Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:2). Оспина столкнулся со своим игроком во время иполнения штрафного у своих ворот.
Спорт-Экспресс 01:17
Гаджеты

В сети появилось фото якобы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

Игромания.ру вчера в 15:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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