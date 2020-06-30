Технологии
АБНВ WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении. Так, в пользователям WhatsApp станут доступны анимированные стикеры. Также в приложении появятся QR-коды пользователей, которые упростят добавление новых контактов.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам
Катунь 2430 июня в 06:08
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Происшествия
В Липецке в ДТП с иномарками погиб 36-летний мужчина
В результате сильно столкновения 36-летний пассажир «Рено» погиб на месте до приезда скорой помощи.
Kursk.com 01:30
Технологии
«Почта России» возьмёт на вооружение тяжёлые беспилотники
Не исключено, что «Почта России» начнёт доставлять посылки и корреспонденцию в отдалённые и труднодоступные районы при помощи тяжёлых дронов.
3DNews 03:00
Космос
Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны
Большая Азия 01 июля в 19:44
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России
Рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год связан с улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране.
Lenta.ru 02:40
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Футбол
Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла Лиге
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан призвал заранее не делать мадридскую команду победителем чемпионата Испании, передает AS.
Газета.Ru вчера в 21:05
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Общество
Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом
Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
РИА Новости 02:40
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика
В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем
День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Авто
«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле
Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях.
ПРАЙМ 02:24
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10,3 млн человек
На утро 30 июня в мире зарегистрировано 10 302 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Продолжает расти число заболевших за сутки.
Вести Подмосковья 30 июня в 03:19
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Футбол
Оспина избежал тяжелой травмы головы после матча с «Аталантой»
Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:2). Оспина столкнулся со своим игроком во время иполнения штрафного у своих ворот.
Спорт-Экспресс 01:17
Гаджеты
В сети появилось фото якобы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti
Игромания.ру вчера в 15:09