Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении. Так, в пользователям WhatsApp станут доступны анимированные стикеры. Также в приложении появятся QR-коды пользователей, которые упростят добавление новых контактов.

В WhatsApp добавят пять новых функций

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