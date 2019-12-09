Технологии

РИА НовостиРИА НовостиВ WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.
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В WhatsApp появилась вторая линия

Ferra06 декабря в 05:49

В WhatsApp появилась функция напоминаний

РИА Новостивчера в 20:44

В WhatsApp добавили новую функцию

Газета.Ru01:55

В WhatsApp появилась новая функция

RT на русском01:39

В WhatsApp появилась функция напоминаний

РБК00:58

В WhatsApp добавили новую функцию

Известиявчера в 22:43

В WhatsApp добавили новую функцию

Москва 2403:13
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Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Хоккей

Российский вратарь Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Pravda.Ru 02:22
Политика

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
РИА Новости 02:11
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру вчера в 13:12
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 06 декабря в 08:26
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

ФАН 02:32
Энергетика

Баррель-2020. Поможет ли сокращение добычи ОПЕК+ нефтяному рынку

В банке Goldman Sachs прогнозируют среднюю цену нефти на уровне $60 за баррель на протяжении большей части следующего года.
РБК вчера в 00:40
Политика

Дмитрий Медведев назвал условие разрешения газового спора с Украиной

Киев и Москва не договорятся, если украинская сторона продолжит требовать выплаты по судебным решениям, заявил Медведев в эфире телеканала «Россия 1». 31 декабря истекает газовый контракт между двумя странами.
Говорит Москва 07 декабря в 05:22
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:16
Авто

Эксперты объяснили, почему нельзя оставлять машину зимой в гараже

Многие автовладельцы считают, что в гараже автомобиль может лучше сохраниться, чем на улице.
SpeedMe вчера в 14:36
Единоборства

Поединок Поветкина и Хантера завершился ничьей

iReactor 07 декабря в 16:35
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Футбол

Тедеско высказался об акции протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:4) прокомментировал акцию протестов фанатов красно-белых против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола.
Чемпионат 02:00
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 вчера в 06:21
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители

Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
ФедералПресс вчера в 14:58
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на $5,5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) предоставит властям Украины новый кредит на $5,5 млрд сроком на три года.
Ведомости вчера в 03:02
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Футбол

Гурам Аджоев: «Арсенал» не заслуживал вылета на столь ранней стадии Лиги Европы

Президент Арсенала Гурам Аджоев высказался о причинах раннего вылета команды из Лиги Европы.
Советский спорт 02:42
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