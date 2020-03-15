Технологии
ФАНВ WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса. Данная функция была ранее доступна лишь в групповых беседах.
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Комментарии
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Общество
В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Футбол
Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус
Футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай на своей странице в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Музыка
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Шоу-бизнес
Экс-солистка t.A.T.u. Юлия Волкова ждёт третьего ребёнка
35-летняя экс-солистка t.A.T.u. Юлия Волкова ждёт третьего ребёнка, он родится в официальном браке.
Общество
Верующих попросили не приходить на пасхальные службы в Ватикане
Торжественные пасхальные службы пройдут в Ватикане без прихожан в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в префектуре папского дома.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Музыка
«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами
Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
Спорт
Большунов не считает себя королем лыжных гонок
Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Музыка
Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению
Политика
Пушков прокомментировал нападение на российское посольство в Киеве
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бешенством действия украинских радикалов, выстреливших из ракетницы по зданию посольства России в Киеве.
Политика
Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу
Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.
Армия и оружие
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Общество
СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
Футбол
Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Наука
Ученые Кембриджа создали тест-полоски для выявления коронавируса
Выпуск тест-полосок, которые в течение получаса способны показать наличие коронавируса, планирует начать компания E25Bio, недавно созданная учеными из Массачусетского технологического университета (МТИ), сообщает пресс-служба университета 12 марта на сайте учебного заведения.
Политика
Захарова ответила на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Армия и оружие
В Идлибе протестующие с флагами окружили танк российско-турецкого патруля
В сирийской провинции Идлиб протестующие с флагами окружили танк М-60Т на трассе М4. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Политика
Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.
Экономика
Что уже и ещё подорожает из-за обвала рубля
Не успели россияне адаптироваться к новому опасному вирусу, как новая напасть — обвал рубля.