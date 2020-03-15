Технологии

ФАНФАНВ WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса. Данная функция была ранее доступна лишь в групповых беседах.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления переписки

Live2401:29

WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения

Sibnet Новостивчера в 10:34

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Известиявчера в 17:59

WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения

Московский Комсомолецвчера в 19:50

В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

3DNewsвчера в 08:22

WhatsApp объявил о запуске новой функции

РИА Новости04:08

Автоматическое удаление сообщений станет доступно в WhatsApp

РЕН ТВ05:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:01, Ашберн

Комментарии

Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета вчера в 11:03
Общество

В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
REGNUM 05:30
Общество

Молдавия закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:30
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес вчера в 07:11
Футбол

Одноклубник Черышева Гарай сдал положительный тест на коронавирус

Футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай на своей странице в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
РИА Новости 07:06
Музыка

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

Страна Советов on-line 05:30
Армия и оружие

ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес

Экс-солистка t.A.T.u. Юлия Волкова ждёт третьего ребёнка

35-летняя экс-солистка t.A.T.u. Юлия Волкова ждёт третьего ребёнка, он родится в официальном браке.
Актуальные Новости вчера в 12:47
Общество

Верующих попросили не приходить на пасхальные службы в Ватикане

Торжественные пасхальные службы пройдут в Ватикане без прихожан в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в префектуре папского дома.
Взгляд.ру 07:33
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Российская газета 07:28
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ 05:00
Спорт

Большунов не считает себя королем лыжных гонок

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
Спорт-Экспресс 03:53
Музыка

Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению

Политическая Экспертиза вчера в 06:34
Политика

Пушков прокомментировал нападение на российское посольство в Киеве

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бешенством действия украинских радикалов, выстреливших из ракетницы по зданию посольства России в Киеве.
РИА Новости 05:01
Политика

Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу

Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу.
News.ru 06:48
Экономика

Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство

Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
РИА Новости 04:18
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Общество

СМИ: Яценюка в маске под руки доставили в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 07:34
Футбол

Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Чемпионат вчера в 22:40
Наука

Ученые Кембриджа создали тест-полоски для выявления коронавируса

Выпуск тест-полосок, которые в течение получаса способны показать наличие коронавируса, планирует начать компания E25Bio, недавно созданная учеными из Массачусетского технологического университета (МТИ), сообщает пресс-служба университета 12 марта на сайте учебного заведения.
Красная весна вчера в 17:39
Политика

Захарова ответила на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму

Политическая Экспертиза 13 марта в 08:28
Армия и оружие

В Идлибе протестующие с флагами окружили танк российско-турецкого патруля

В сирийской провинции Идлиб протестующие с флагами окружили танк М-60Т на трассе М4. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Lenta.ru 07:47
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Политика

Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.
Народные новости 13 марта в 19:29
Экономика

Что уже и ещё подорожает из-за обвала рубля

Не успели россияне адаптироваться к новому опасному вирусу, как новая напасть — обвал рубля.
ВашГород.ру вчера в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное