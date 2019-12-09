Технологии

РИА НовостиРИА НовостиВ WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.
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В WhatsApp появились напоминания от Any.do

The GEEK06 декабря в 14:30

В WhatsApp появилась новая функция

РИА Новостивчера в 20:44

В WhatsApp добавили новую функцию

Известиявчера в 22:43

В WhatsApp появилась новая функция напоминаний

Аргументы и Фактывчера в 21:07

WhatsApp будет собирать данные о пользователях за их же деньги

REGNUM00:00

В WhatsApp появилась функция создания напоминаний

Life.ruвчера в 21:18

В WhatsApp появилась новая функция

РЕН ТВ00:23
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Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
Гаджеты

Раскрыт первый смартфон Xiaomi с селфи-камерой под экраном

Уже давно известно, что Xiaomi и Oppo готовят к выходу инновационные смартфоны с подэкранными селфи-камерами.
Ferra вчера в 05:02
Культура

Журову высмеяли в стихах за предложение поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова стала объектом резкой критики и насмешек после того, как заявила о желании пенсионеров поднять пенсионный возраст.
News.ru вчера в 22:34
Происшествия

В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак

В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
REGNUM вчера в 21:49
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru вчера в 07:25
Здоровье

Врачи призывают женщин спать голышом

UfacityNews.ru вчера в 22:13
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Футбол

«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

РБК вчера в 13:17
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк закрывает свой бизнес

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, несколько месяцев назад открыла свой бизнес - бутик одежды в Москве.
Bimru.ru вчера в 12:01
Авто

Aston Martin открывает новый завод в Уэльсе

Британский производитель спортивных автомобилей, компания Aston Martin открыла новый завод, 6 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 06 декабря в 08:44
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК вчера в 09:46
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Происшествия

Мексика отозвала своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина "Атенео" в Буэнос-Айресе.
Российская газета вчера в 22:57
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Вестник 06 декабря в 23:40
Авто

Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре 2019

Автоновости дня 07 декабря в 23:41
Хоккей

Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
Вести.Ru вчера в 21:50
Общество

Православные христиане отмечают Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Транспорт

На МЦД завершился период бесплатного проезда

"С 9 декабря на МЦД будут действовать транспортные карты - завершится период бесплатного проезда", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 16:19
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика

Экономика победила политику: три глобальных газовых проекта России

На подходе - «Турецкий поток» и «Северный поток - 2». Как РФ и партнеры, несмотря на санкции и давление, смогли сделать это, и к каким изменениям в мировой геополитике может привести запуск трех газопроводов.
ТК Звезда вчера в 23:00
Футбол

«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой

Sportbox.RU вчера в 01:11
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