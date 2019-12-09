Технологии
Аргументы и ФактыВ WhatsApp появилась новая функция напоминаний
Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
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Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Политика
Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Спорт
Отлучение россиян от Олимпиады поддержал комитет атлетов WADA
Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Шоу-бизнес
Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором телеведущий обвинил его в воровстве и нежелании видеть внука.
Игры
Пользователи Steam пожаловались на проблемы c Red Dead Redemption 2
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Транспорт
Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД
Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
Музыка
Google назвал самые популярные в России видео на YouTube
Происшествия
В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери
В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Общество
«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»
«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
Происшествия
Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный
С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
Политика
Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»
Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «нормандский саммит», на котором будет обсуждаться прекращение огня в Донбассе, пройдет безрезультатно.
Футбол
Марселино вылетел в Лондон на переговоры с «Арсеналом»
Претендент на пост главного тренера «Арсенала» Марселино Гарсия Тораль вылетел в Лондон на переговоры с «канонирами», утверждает Super Deporte.
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Политика