Технологии

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ WhatsApp появилась новая функция напоминаний

Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

РИА Новостивчера в 20:44

В WhatsApp добавили новую функцию

Газета.Ru01:55

В WhatsApp появилась новая функция

RT на русском01:39

В WhatsApp появилась функция напоминаний

РБК00:58

В WhatsApp добавили новую функцию

Известиявчера в 22:43

В WhatsApp добавили новую функцию

Москва 2403:13

WhatsApp запустил сервис для напоминаний

Коммерсантъ04:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Стала известна продолжительность нормандского саммита

РБК 02:35
Происшествия

На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

Газета.Ru 00:56
Политика

Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Независимая газета вчера в 12:00
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
РБК 04:43
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru вчера в 16:47
Спорт

Отлучение россиян от Олимпиады поддержал комитет атлетов WADA

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.
News.ru вчера в 17:47
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

РИА Новости 04:01
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
РБК 04:42
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

ТАСС 04:08
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Шоу-бизнес

Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором телеведущий обвинил его в воровстве и нежелании видеть внука.
Московский Комсомолец 04:05
Игры

Пользователи Steam пожаловались на проблемы c Red Dead Redemption 2

CyberSport.ru 06 декабря в 05:02
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
Транспорт

Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД

Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
Известия 03:47
Музыка

Google назвал самые популярные в России видео на YouTube

RuNews24.ru 06 декабря в 06:33
Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
Общество

«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
РБК 02:30
Происшествия

Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
РБК 03:02
Политика

Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»

Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «нормандский саммит», на котором будет обсуждаться прекращение огня в Донбассе, пройдет безрезультатно.
Ведомости 02:41
Футбол

Марселино вылетел в Лондон на переговоры с «Арсеналом»

Претендент на пост главного тренера «Арсенала» Марселино Гарсия Тораль вылетел в Лондон на переговоры с «канонирами», утверждает Super Deporte.
Sport24.ru 01:46
Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:37
Происшествия

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
РИА Новости 03:44
Политика

Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ

Российская газета 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное