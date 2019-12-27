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Музыка Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос» Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».

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Происшествия Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.

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Происшествия В Свердловской области ограбили автозаправку В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.

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