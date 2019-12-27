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ToDay News UfaToDay News UfaВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp

РБК09:44

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

РИА Новости08:24

В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»

Москва 2409:48

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция

Bash.News25 декабря в 02:32

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Известия11:03

В WhatsApp обнаружили новую функцию

Lenta.ru11:56

В WhatsApp добавили исчезающие сообщения

REGNUM20:52
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Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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Тарантас Ньюс вчера в 22:39
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«Вашингтон» обыграл «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова — по передаче

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Коламбус» — 2:1. Победный гол забил Ти Джей Оши.
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Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
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Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов

Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Газета.Ru 11:20
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Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
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Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru 15:46
Происшествия

В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС 12:31
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Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена

Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
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Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada

С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Движок 25 декабря в 04:08
Происшествия

После крушения вертолёта на Гавайях найдены тела шести погибших

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Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Происшествия

В России школьница умерла после сдачи норм ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске 17-летняя школьница умерла в местном дворце водного спорта «Дельфин», где она сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») в бассейне.
Lenta.ru 03:51
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Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

РБК 22:47
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«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
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Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

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Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука 05:19
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Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

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Aurus выпустит укороченный лимузин на базе Aurus Senat

Новинка займёт промежуточное место в линейке Aurus Senat — между седаном S600 (длина 5,63 м) и лимузином L700 (6,63 м).
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Армия и оружие

«Это повысит качество пищи»: В МО Украины сообщили о переводе ВСУ на новую систему питания

Загороднюк в ходе брифинга добавил, что новая система питания в ВСУ будет основана на «гибком механизме заказа продуктов».
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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
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Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
РБК 10:29
Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Российская газета 22:32
Происшествия

На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв

В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, сообщает телеканал CNN.
Взгляд.ру 11:56
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