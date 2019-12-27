Технологии
ToDay News UfaВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова — по передаче
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Коламбус» — 2:1. Победный гол забил Ти Джей Оши.
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Культура
Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена
Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
В России школьница умерла после сдачи норм ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске 17-летняя школьница умерла в местном дворце водного спорта «Дельфин», где она сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») в бассейне.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Шоу-бизнес
Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о присвоении гражданства страны голливудскому актеру Тому Хэнксу, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Авто
Aurus выпустит укороченный лимузин на базе Aurus Senat
Новинка займёт промежуточное место в линейке Aurus Senat — между седаном S600 (длина 5,63 м) и лимузином L700 (6,63 м).
Армия и оружие
«Это повысит качество пищи»: В МО Украины сообщили о переводе ВСУ на новую систему питания
Загороднюк в ходе брифинга добавил, что новая система питания в ВСУ будет основана на «гибком механизме заказа продуктов».
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Экономика
Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Происшествия
На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв
В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, сообщает телеканал CNN.