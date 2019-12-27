Технологии
Газета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Музыка
Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»
У песни «Троллейбус» уже было несколько версий, она входила в разные альбомы группы «Кино».
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Общество
Мутко: в Тулуне решены практически все жилищные проблемы
Находящийся в рабочей поездке по пострадавшим от летнего наводнения населенным пунктам зампред российского правительства Виталий Мутко оценил ситуацию в городе Тулун Иркутской области.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Единоборства
Энтони Джошуа подтвердил свои намерения спарринговать с Фьюри
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил намерения помочь своему соотечественнику британцу Тайсону Фьюри в подготовке к назначенному на 22 февраля поединку против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера.
Футбол
«Ростов» и «Рубин» могут арендовать Гулиева у «Спартака»
По словам источника, речь идет о «Ростове» и «Рубине». Оба клуба готовы арендовать 23-летнего полузащитника.
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Политика
Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Генеральный директор организации "Агат" (головной отраслевой финансовый институт "Роскосмоса") Дмитрий Чиркин рассказал ранее РИА Новости, что программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство.
Происшествия
Количество жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.