Технологии

Газета.RuГазета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция

Bash.News25 декабря в 02:32

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

РИА Новостивчера в 08:24

В WhatsApp добавили исчезающие сообщения

REGNUMвчера в 20:52

СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp

РБКвчера в 09:44

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Известиявчера в 11:03

В WhatsApp обнаружили новую функцию

Lenta.ruвчера в 11:56

В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»

Москва 24вчера в 09:48
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Происшествия

В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»

РИА Новости вчера в 23:25
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Хоккей

Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии

News.ru 26 декабря в 11:47
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета вчера в 12:32
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 26 декабря в 02:00
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Политика

ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
RT на русском вчера в 18:41
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Музыка

Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»

У песни «Троллейбус» уже было несколько версий, она входила в разные альбомы группы «Кино».
Gazeta.SPb вчера в 12:15
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Мутко: в Тулуне решены практически все жилищные проблемы

Находящийся в рабочей поездке по пострадавшим от летнего наводнения населенным пунктам зампред российского правительства Виталий Мутко оценил ситуацию в городе Тулун Иркутской области.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Песков рассказал, что не видел жену больше месяца

Аргументы и Факты вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 26 декабря в 06:12
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Музыка

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 19:03
Единоборства

Энтони Джошуа подтвердил свои намерения спарринговать с Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил намерения помочь своему соотечественнику британцу Тайсону Фьюри в подготовке к назначенному на 22 февраля поединку против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера.
Allboxing.ru 25 декабря в 06:54
Футбол

«Ростов» и «Рубин» могут арендовать Гулиева у «Спартака»

По словам источника, речь идет о «Ростове» и «Рубине». Оба клуба готовы арендовать 23-летнего полузащитника.
ФАН вчера в 08:54
Авто

Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»

В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Car.ru вчера в 09:05
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Политика

Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне

Генеральный директор организации "Агат" (головной отраслевой финансовый институт "Роскосмоса") Дмитрий Чиркин рассказал ранее РИА Новости, что программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство.
РИА Новости вчера в 19:08
Происшествия

Количество жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14 человек

Вести.Ru 26 декабря в 23:35
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru 26 декабря в 05:44
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Гаджеты

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
3DNews вчера в 09:19
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
РБК вчера в 23:42
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