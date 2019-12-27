Технологии

Газета.RuГазета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция

Bash.News25 декабря в 02:32

В WhatsApp появятся новые «исчезающие сообщения»

Российская газета07:22

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Известия11:03

В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»

Москва 2409:48

СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp

РБК09:44

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

РИА Новости08:24

В WhatsApp обнаружили новую функцию

Lenta.ru11:56
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Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Политика

Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Известия 14:42
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Спорт

МОК о пересмотре дел оправданных россиян: все варианты возможны

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.
РИА Новости 13:49
Экономика

Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Политика

Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
ФАН 13:32
Общество

Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело

Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
RT на русском 13:41
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».
News.ru 14:31
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Газета.Ru 13:50
Политика

«Академик Черский» обойдет «уточнения» Дании по «Северному потоку – 2»

В распоряжении «Газпрома» есть свое судно-трубоукладчик, способное обойти «уточнение» датских властей.
Политическая Экспертиза 12:48
Армия и оружие

Алжир закупит российские истребители Су-57

News.ru 11:26
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе. Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012.
Вести.Ru 14:16
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о захвате старого аэропорта Триполи

Контроль над старым аэропортом Триполи и прилегающими территориями заняла Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает 27 декабря телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление командования ЛНА.
Красная весна 13:36
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
ТАСС 11:48
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Фигурное катание

Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на чемпионате России.
Спорт-Экспресс 09:54
Культура

Гарик Харламов рассказал, что у Эдуарда Сурового вышел альбом

Шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что у Эдуарда Сурового (один из его сценических образов в Comedy Club — Прим.ред.) вышел сборник песен на платформе iTunes.
РИА Новости 14:19
Здоровье

В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Вести.Ru 07:27
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ 11:53
Общество

Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
Коммерсантъ вчера в 12:07
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