В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.

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Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

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