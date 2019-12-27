Технологии
Газета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Спорт
Тверская лыжница поборется за призы «Тур де Ски»
По словам нынешнего наставника тверской лыжницы Юрия Бородавко, пока Наталья недостаточно хорошо себя чувствует в горах: у нее еще нет той быстроты, которая необходима для отличных выступлений в спринте.
Политика
Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом
Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Наука
Ученые из Флориды сняли на видео рыбу, использующую плавники как ноги
Учёные из США сняли на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами
Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолёта в Казахстане
Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР.
Спорт
Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
Рекордную партию кокаина изъяли в Уругвае
Самую крупную в истории партию кокаина обнаружили в уругвайском порту Монтевидео.
Гаджеты
Engadget составил список технических провалов 2019 года
Среди технологий в списке худших числится система Google WearOS для смарт-часов и сервис Google Stadia, который вышел с большим количеством багов.
Армия и оружие
Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
Происшествия
На Гавайях нашли обломки пропавшего вертолета
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Авто
Компания Chery привезет в 2020 году в Россию несколько новинок
Весной 2020 года китайская компания Chery привезет в Россию флагман Tiggo 8 и автомобиль под премиальным брендом Exeed - кроссовер TXL.
Энергетика
Запасы нефти в США сократились на рекордные 5,5 млн баррелей
По сообщению Управления энергетической информации правительства США (EIA) от 27 декабря, запасы американской нефти на неделе до 20 декабря сократились на 5,5 млн баррелей, до 441,4 млн баррелей.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Общество
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Здоровье
Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту
Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.