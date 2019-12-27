Технологии
Газета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Экономика
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Происшествия
Завершилось следствие по делу Baring Vostok
Обвиняемыми по делу помимо Майкла Калви проходят партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль, партнёр фонда Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, а также экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
Армия и оружие
Новую украинскую установку испытали водой
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Киберспорт
Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год
Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Футбол
Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Общество
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Происшествия
В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница
В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
Навального задержали в офисе ФБК
Сотрудники правоохранительных органов силой увели политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Армия и оружие
Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны
Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Общество
Голливудский композитор напишет титульную музыку для «Краснодара»
Известный голливудский композитор Ханс Циммер по заказу «Краснодара» напишет для российского клуба титульную музыку.
Единоборства
Эксперт оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко
Напомним: глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на бой, видео он опубликовал на своей страничке в соцсети.