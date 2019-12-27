Технологии

Газета.RuГазета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция

Bash.News25 декабря в 02:32

В WhatsApp появятся новые «исчезающие сообщения»

Российская газета07:22

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Известия11:03

В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»

Москва 2409:48

СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp

РБК09:44

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

РИА Новости08:24

В WhatsApp обнаружили новую функцию

Lenta.ru11:56
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Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным

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У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
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Газета.Ru 13:44
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Завершилось следствие по делу Baring Vostok

Обвиняемыми по делу помимо Майкла Калви проходят партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль, партнёр фонда Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, а также экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
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Новую украинскую установку испытали водой

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По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Kazanfirst.ru 08:25
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СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru вчера в 03:46
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Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год

Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

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Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
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Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
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Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
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В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница

В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
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Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

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В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

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Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

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Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
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Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
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Навального задержали в офисе ФБК

Сотрудники правоохранительных органов силой увели политика Алексея Навального во время обыска в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Армия и оружие

Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны

Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
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Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Голливудский композитор напишет титульную музыку для «Краснодара»

Известный голливудский композитор Ханс Циммер по заказу «Краснодара» напишет для российского клуба титульную музыку.
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Эксперт оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко

Напомним: глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на бой, видео он опубликовал на своей страничке в соцсети.
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