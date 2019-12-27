Технологии

Газета.RuГазета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

РИА Новости08:24

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

Газета.Ru12:22

СМИ узнали о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp

РБК09:44

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Известия11:03

В WhatsApp обнаружили новую функцию

Lenta.ru11:56

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

Комсомольская правда12:07

В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»

Москва 2409:48
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Экономика

Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 12:48
Политика

Новак пообещал запустить «Северный поток-2» до конца 2020 года

Глава Минэнерго заявил, что потребуется время для дополнительной подготовки Министр энергетики Александр Новак пообещал, что уже в следующем году будет запущен трубопровод "Северный поток — 2".
SM News 11:55
Политика

Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
РИА Новости 12:27
Происшествия

В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС 12:31
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
Кино

Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Пятый канал 12:46
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на ЧР с мировым рекордом

16-летняя российская фигуристка Алена Косторная вновь поразила всех своей короткой программой на Чемпионате России в Красноярске.
Московский Комсомолец 10:15
Экономика

Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать

Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:06
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru 08:40
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Футбол

«Динамо» заинтересовано в Скопинцеве

Sports.ru вчера в 08:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Политика

Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
ФАН 13:32
Футбол

«Милан» объявил о возвращении Златана

Российская газета 13:35
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Общество

Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной, энергичной» и «тёплой».
Ведомости 13:09
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета вчера в 00:16
Общество

Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Общество

Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Политика

В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью

23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Политика

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:08
Политика

Германия отказала Украине в оказании военной помощи

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Газета.Ru 13:04
Армия и оружие

Хафтар захватил старый аэропорт Триполи

Захвачены нефтехранилища, взяты под контроль важные дороги, ведущие в Триполи.
REGNUM 13:28
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