Технологии
Газета.RuВ WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Новак пообещал запустить «Северный поток-2» до конца 2020 года
Глава Минэнерго заявил, что потребуется время для дополнительной подготовки Министр энергетики Александр Новак пообещал, что уже в следующем году будет запущен трубопровод "Северный поток — 2".
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Кино
Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на ЧР с мировым рекордом
16-летняя российская фигуристка Алена Косторная вновь поразила всех своей короткой программой на Чемпионате России в Красноярске.
Экономика
Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать
Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Футбол
«Динамо» заинтересовано в Скопинцеве
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
Футбол
«Милан» объявил о возвращении Златана
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Общество
Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной, энергичной» и «тёплой».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Общество
Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Политика
Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Германия отказала Украине в оказании военной помощи
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Армия и оружие
Хафтар захватил старый аэропорт Триполи
Захвачены нефтехранилища, взяты под контроль важные дороги, ведущие в Триполи.