Технологии

Piter.tvPiter.tvВ WhatsApp появятся пять новых функций

В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций. Информация об этом появилась на официальном сайте WhatsApp. Пользователи смогут начать обмениваться анимированными стикерами, появится функция QR-кодов, которая позволит упростить добавление новых знакомых в свои контакты.
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«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

Катунь 2430 июня в 06:08

В WhatsApp появился первый набор анимированных стикеров

UfaTime.ru30 июня в 10:23

В WhatsАpp появятся анимированные стикеры и QR-коды

Коммерсантъвчера в 18:01

Большое обновление WhatsApp. Что нового

iXBT.comвчера в 03:03

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новостивчера в 11:26

WhatsApp ждет крупное обновление

Газета.Ruвчера в 12:04

В WhatsApp появилась возможность добавлять контакты с помощью QR-кода

3DNews01 июля в 12:38
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
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Общество

Германия нарушила планы Илона Маска по скандальному заводу Tesla

Жители немецкого города Грюнхайде и местные экологи нарушили планы производителя электромобилей Tesla и его основателя Илона Маска по строительству и использованию завода в федеральной земле Бранденбург, в которой расположена столица страны Берлин, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на запрос Tesla в региональные органы власти.
Lenta.ru 00:45
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Интерфакс вчера в 07:50
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Технологии

Ульяновцев пригласили на тестирование на антитела к COVID-19

Как пояснила заведующая лабораторией «Центра СПИД» Татьяна Емельянова, полученный анализ характеризуют два показателя: иммуноглобулины М - наличие этих белков в крови пациента говорит о том, болеет он или нет в данный момент; иммуноглобулины G - выявление антител такого типа позволяет сделать вывод о перенесенной в прошлом коронавирусной инфекции.
Ульяновская правда 00:00
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,2K
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
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Фигурное катание

Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе

Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионат вчера в 19:08
Политика

«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика

Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
120
Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
6
Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
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Путешествия

Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж

Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
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Игры

Для прохождения основной кампании Outriders потребуется 25-30 часов

Как утверждают разработчики, основная сюжетная кампания Outriders рассчитана на 25-30 часов.
Игромания.ру вчера в 14:01
1
Здоровье

В Бурятии новорожденный впал в кому из-за заражения крови

От родителей не скрывали информацию о лечении Как сообщает министерство здравоохранения Бурятии в ответ на наш запрос, сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы В, развился в результате инфицирования ребенка от матери.
Информ Полис online вчера в 22:56
4
Общество

В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Автоспорт

Феттель заявил, что «Феррари» уволила его без переговоров о контракте

Феттель критично отнесся к тому, что спортсмена поставили перед фактом о прекращении дальнейшего сотрудничества.
CT news вчера в 15:15
Происшествия

Еще четверо умерли от коронавируса в Новосибирской области

Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек. В отделениях реанимации находятся 80 человек.
НДН.инфо 00:37
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Авто

Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили вчера в 11:18
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Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
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Единоборства

Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости вчера в 03:09
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Космос

Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны

Большая Азия 01 июля в 19:44
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Общество

Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей

Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, что видела перед выходом из комы

Аргументы недели 00:28
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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