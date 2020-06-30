Технологии
Piter.tvВ WhatsApp появятся пять новых функций
В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций. Информация об этом появилась на официальном сайте WhatsApp. Пользователи смогут начать обмениваться анимированными стикерами, появится функция QR-кодов, которая позволит упростить добавление новых знакомых в свои контакты.
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«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам
Катунь 2430 июня в 06:08
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Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Общество
Германия нарушила планы Илона Маска по скандальному заводу Tesla
Жители немецкого города Грюнхайде и местные экологи нарушили планы производителя электромобилей Tesla и его основателя Илона Маска по строительству и использованию завода в федеральной земле Бранденбург, в которой расположена столица страны Берлин, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на запрос Tesla в региональные органы власти.
Lenta.ru 00:45
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
Интерфакс вчера в 07:50
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Технологии
Ульяновцев пригласили на тестирование на антитела к COVID-19
Как пояснила заведующая лабораторией «Центра СПИД» Татьяна Емельянова, полученный анализ характеризуют два показателя: иммуноглобулины М - наличие этих белков в крови пациента говорит о том, болеет он или нет в данный момент; иммуноглобулины G - выявление антител такого типа позволяет сделать вывод о перенесенной в прошлом коронавирусной инфекции.
Ульяновская правда 00:00
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Фигурное катание
Фигурист Ерохов покинул команду Тутберидзе
Чемпион мира среди юниоров — 2018 по фигурному катанию Алексей Ерохов покинул команду тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионат вчера в 19:08
Политика
«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Политика
Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса
На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Игры
Для прохождения основной кампании Outriders потребуется 25-30 часов
Как утверждают разработчики, основная сюжетная кампания Outriders рассчитана на 25-30 часов.
Игромания.ру вчера в 14:01
Здоровье
В Бурятии новорожденный впал в кому из-за заражения крови
От родителей не скрывали информацию о лечении Как сообщает министерство здравоохранения Бурятии в ответ на наш запрос, сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы В, развился в результате инфицирования ребенка от матери.
Информ Полис online вчера в 22:56
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Автоспорт
Феттель заявил, что «Феррари» уволила его без переговоров о контракте
Феттель критично отнесся к тому, что спортсмена поставили перед фактом о прекращении дальнейшего сотрудничества.
CT news вчера в 15:15
Происшествия
Еще четверо умерли от коронавируса в Новосибирской области
Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек. В отделениях реанимации находятся 80 человек.
НДН.инфо 00:37
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили вчера в 11:18
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости вчера в 03:09
Космос
Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны
Большая Азия 01 июля в 19:44
Общество
Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей
Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что видела перед выходом из комы
Аргументы недели 00:28
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15