Общество
ИзвестияПользователи WhatsApp сообщили о сбое
Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Команда дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Тарасова финальной игре на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
«В меня летели ножи»: Поргина рассказала о браке с Караченцовым
Как ранее писал «Рамблер», вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Игры
Игру The Elder Scrolls Online переведут на русский язык в 2020 году
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Наука
Все, что было не со мной
Шум телевизора, по которому с самого утра крутят «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера», вкусные запахи из кухни, уютная пижама с маленькими желтыми звездочками и рыжий кот Барсик, постоянно путающийся под ногами.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Общество
Дочь Пескова заявила, что отец не дает ей денег
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила в интервью Forbes, что отец не дает ей денег с 18 лет, поэтому она вынуждена зарабатывать самостоятельно.
Здоровье
Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек
Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Экономика
Глава РФПИ обсудил с Путиным экономику и инвестиционный климат России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил инвестиционный климат в стране.
Политика
Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Политика
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Армия и оружие
Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии
Кино
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»
Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Общество
Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Сыктывкарский городской суд арестовал руководителя МВД по Коми Виктора Половникова на 2 месяца.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития
Пресс-секретарь и.о. главы Минэкономразвития Максима Орешкина заявил «Известиям», что ему неизвестно о «такой кандидатуре» на пост руководителя ведомства.