Разработчики тестируют новую функцию на стадии альфа-тестирования. Поиск сообщений уже существует в мессенджере и осуществляется по ключевым словам. Однако пользователям сложно найти пост, который был отправлен или получен в определенный день.

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