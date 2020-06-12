Интернет
Аргументы и ФактыВ WhatsApp тестируют новую функцию
Разработчики тестируют новую функцию на стадии альфа-тестирования. Поиск сообщений уже существует в мессенджере и осуществляется по ключевым словам. Однако пользователям сложно найти пост, который был отправлен или получен в определенный день.
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Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
Популярная механика 04:22
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском 21:41
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Армия и оружие
Киевские силовики за сутки один раз обстреляли территорию ДНР
Боевики украинской армии за прошедшие сутки один раз обстреляли из 82-мм минометов поселок Гольмовский на севере Горловки.
ИА Новороссия 03:45
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Игры
На PlayStation 5 выйдет Gran Turismo 7
На презентации The Future of Gaming любителям консольных игр показали проекты, которые появятся на обновленной PlayStation 5.
РЕН ТВ 16:57
Общество
Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
Политика
В проекте оборонного бюджета США Россию назвали главным конкурентом
В докладе, опубликованном на сайте ведомства, Россия и Китай названы главными конкурентами.
Lenta.ru 21:13
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Экономика
ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25%
Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США решил сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25%.
Rambler News Service вчера в 14:11
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Общество
В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Игромания.ру 18:09
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 06:36
Экономика
Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара
Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29
Здоровье
Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса
Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru 22:36
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба запустила на своем официальном сайте сервис, в котором граждане России могут узнать о наличии налогов и авансовых платежей по налогам во II квартале 2020 года.
Деловое.ТВ 09 июня в 13:56
Армия и оружие
США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке
США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.
РИА Новости 22:03
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Наука
Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря
Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
Planet Today 08:12
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
S7 может продать космодром «Морской старт» структуре «Росатома»
Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже «Морского старта» одной из дочерних структур Росатома.
Тайга.инфо вчера в 08:30
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09