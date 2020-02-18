Технологии
КМВ НовостиВ Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
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с чего всё началось
По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Ранее о своей готовности следовать требованиям закона о предустановке российского ПО сообщал корейский производитель электроники Samsung.Rambler News Service05:41
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Комментарии
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Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России
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Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность бывших президентов
Прописать в Основном законе неприкосновенность экс-президентов предложила на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, сообщает ТАСС.
Экономика
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Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
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Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
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Общество
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Технологии
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
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Экономика
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В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
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Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
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Происшествия
Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией
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Здоровье
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Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака
Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Политика
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
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