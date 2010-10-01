За сутки, по данным на 22 апреля, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили три новых случай коронавируса. Всего в округе 149 случаев заболевания, 22 человека выздоровели, один пациент умер. Всего в России на сегодняшний день подтверждено 57 999 случаев заражения COVID-19.

В ЯНАО за сутки выявили три новых случая коронавируса

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