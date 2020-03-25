Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Якутии число зараженных коронавирусом возросло до 14 человек

Число больных коронавирусом в Якутии возросло с 10 до 14 человек, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
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Число зараженных коронавирусом в Якутии выросло до 14 человек

Телеканал 360°00:14

В Якутии зарегистрировано 14 заболевших COVID-19

SakhaNewsвчера в 22:31

Официально: В Якутии 14 больных коронавирусной инфекцией

SakhaPress.ruвчера в 22:25

Число инфицированных коронавирусом в Якутии выросло до 14

ТАССвчера в 22:34

В Якутии 14 заболевших — Айсен Николаев

ИА ЯСИАвчера в 22:19

В Якутии число зараженных коронавирусом возросло до 14 человек

РИА Новостивчера в 22:48

В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14

Якутия Dailyвчера в 22:43
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Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Хоккей

В КХЛ объявили о досрочном завершении сезона

В Континентальной хоккейной лиге объявили о досрочном завершении сезона.
Piter.tv вчера в 05:41
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Шоу-бизнес

«Задолбал ты меня»: Лариса Гузеева вспомнила про Гарика Харламова

Территория новостей 03:10
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 06:15
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Футбол

Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Знаменитый футболист, капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом COVID-19, пишет Mundo Deportivo.
Sputnik Армения вчера в 07:25
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани

В среду, 25 марта, стало известно о том, что Минобороны подтвердило крушение самолета на Кубани.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Шоу-бизнес

54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников бесконечными ногами на фото для глянца

Марина Зудина показала фотографии с фотосессии для журнала Marie Claire.
Passion.ru вчера в 17:53
Армия и оружие

Разработчик рассказал об испытаниях отдельных элементов системы С-500

Испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 завершаются в РФ, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
РИА Новости 02:04
Общество

Полицейские прокомментировали сообщение об облавах на родителей

На страничках социальных сетей и в мессенджерах участились случаи распространения фейковой информации о рейдах сотрудников полиции, в рамках которых они штрафуют родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море

Попытавшиеся войти без предупреждения в воды Чёрного моря два ракетных фрегата НАТО, оказались ошеломлены, когда на входе в Чёрное море их уже встречал российский военный корабль.
Avia.pro вчера в 23:32
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Общество

Правительство поручило регионам приостановить работу кинотеатров

Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение массовых досуговых мероприятий, ограничить работу развлекательных центров и кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 01:47
Общество

Mail.ru Group анонсировала программу поддержки бизнеса

Mail.ru Group предоставит бонусы в своих сервисах для малых и средних предпринимателей (МСП), чтобы поддержать бизнес во время распространения коронавируса, указано в обращении компании.
Ведомости 02:46
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
Газета.Ru 01:43
Политика

России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр вчера в 11:05
Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:46
Политика

В управлении ФСБ Чечни назначен новый начальник

Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне».
REGNUM вчера в 11:35
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Здоровье

Из инфекционного отделения тольяттинской больницы выписали 17 человек

В Тольятти из инфекционного отделения больницы № 5 выписано 17 человек. Ранее их госпитализировали и наблюдали в условиях стационара.
СОВА вчера в 13:06
Здоровье

Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки

Потепление в России не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Взгляд.ру вчера в 12:40
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