Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.

с чего всё началось

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

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