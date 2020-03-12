Политика
News.ruВ Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
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«Единственный мужик в Ил Тумэн»: депутат Сулустана Мыраан сложила в себя полномочия в знак несогласия с антиконституционными поправками
Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.Якутия.Инфовчера в 05:33
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Депутат якутского заксобрания сложила полномочия после голосования по поправкам в Конституцию
Накануне.Ruвчера в 06:31
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Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
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