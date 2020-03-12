Политика

News.ruNews.ruВ Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
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«Единственный мужик в Ил Тумэн»: депутат Сулустана Мыраан сложила в себя полномочия в знак несогласия с антиконституционными поправками

Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.
Якутия.Инфовчера в 05:33

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«Единственный мужик в Ил Тумэн»: депутат Сулустана Мыраан сложила в себя полномочия в знак несогласия с антиконституционными поправками

Якутия.Инфовчера в 05:33

В знак протеста депутат Ил Тумэна сдала парламентское удостоверение

SakhaNewsвчера в 07:52

Голосование по поправкам: Якутский депутат удивила коллег

SakhaLife.ruвчера в 12:28

В Якутии депутат сдала мандат из-за нежелания работать с «антинародной» Конституцией

Росбалтвчера в 06:25

Депутат парламента Якутии сложила полномочия после голосования по поправкам в Конституцию

Дождьвчера в 09:35

Депутат якутского заксобрания сложила полномочия после голосования по поправкам в Конституцию

Накануне.Ruвчера в 06:31

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

News.ruвчера в 09:28
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Происшествия

В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе.
РИА Новости вчера в 07:32
Финансы

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
ТАСС вчера в 04:45
Политика

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:33
Здоровье

В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса правительство Эстонии ввело на территории страны чрезвычайное положение.
Компания 02:03
Политика

Терешкова выступила за обнуление президентских сроков Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после вступления в силу обновленной Конституции.
Компания 10 марта в 07:08
Авто

Началось производство обновленного Mitsubishi Outlander для России

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о старте производства Outlander 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 11 марта в 04:36
Экономика

Кудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
РИА Новости вчера в 12:26
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

В России выросло число больных коронавирусом

Еще восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России. Как сообщил оперативный штаб, все заболевшие — граждане России.
Росбалт 11 марта в 13:02
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
REGNUM вчера в 09:01
Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
Происшествия

В Подмосковье потушили пожар в комплексе отдыха Moscow Country Club

РБК 02:27
Происшествия

Подросток до смерти забил мужчину в подъезде дома

По информации следователей, тело погибшего найдено 11 марта в подъезде одного из домов по улице Центральной.
Регион 64 02:09
Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
РБК 02:16
Автоспорт

Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку

Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.
Motorsport.com Россия вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли призналась, что влюблена в актера «Великолепного века»

Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.
Ugpressa.ru 11 марта в 00:16
Общество

Продажи антидепрессантов выросли в РФ

Продажи антидепрессантов в России показывали стабильный прирост в течение последних двух недель февраля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
News.ru 01:34
Общество

В Роскачестве рассказали, можно ли пить вино при здоровом образе жизни

Эксперты Роскачества рассказали, может ли ведение здорового образа жизни сочетаться с вином.
Аргументы и Факты 01:51
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
Известия 11 марта в 12:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Происшествия

В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя

Суш оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы в Челябинской области, который в образовательном учреждении нецензурно высказался в отношении преподавателя, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:57
Наука

Тайна долголетия голых землекопов заключается в митохондриях

МедиаПоток 10 марта в 07:59
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
Общество

Жена премьер-министра Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо пополнила список инфицированных коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:05
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Общество

Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена

Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 01:34
Общество

В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
Газета.Ru 01:40
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

РИА Новости вчера в 12:53
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить

Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Inc-news.ru 10 марта в 12:31
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