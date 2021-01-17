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Коммерсантъ

В Якутии для выплат компенсаций дольщикам выделят 88 млн рублей

«В ходе долгосрочной работы с федеральными органами власти было достигнуто финансирование на общую сумму 88 млн руб. для обеспечения выплаты компенсации 47 обманутым дольщикам по 42 договорам участия в четырех домах ООО СПФ "Черов и К"»,— приводит пресс-служба слова первого зампреда правительства Якутии Кирилла Бычкова.В источнике
ИА ЯСИА
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Финансирование для выплат компенсаций дольщикам в Якутии составит 88 млн рублей по 42 договорам участия в долевом строительстве, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального Минстроя.
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