В Якутии для выплат компенсаций дольщикам выделят 88 млн рублей
«В ходе долгосрочной работы с федеральными органами власти было достигнуто финансирование на общую сумму 88 млн руб. для обеспечения выплаты компенсации 47 обманутым дольщикам по 42 договорам участия в четырех домах ООО СПФ "Черов и К"»,— приводит пресс-служба слова первого зампреда правительства Якутии Кирилла Бычкова.В источнике
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В Якутии выделят 88 млн рублей для выплат компенсаций дольщикам
Финансирование для выплат компенсаций дольщикам в Якутии составит 88 млн рублей по 42 договорам участия в долевом строительстве, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального Минстроя.
ТАССвчера в 00:39
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