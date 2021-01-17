Внутренний спрос граждан поддержали закрытые границы

В Sberbank CIB оценили, что в 2013–2020 годах реальные доходы граждан упали на 9,5%. «Меры поддержки потребителей, принятые правительством в минувшем году, позволили защитить беднейшие слои населения от наиболее тяжелых финансовых последствий самоизоляции, однако они не имели большого значения для сравнительно благополучных домохозяйств»,— отмечают они.