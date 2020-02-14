Общество
Lenta.ruВ Якутии договорились о строительстве моста через Лену
Одним из участников проекта станет "Ростех" Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации "Ростех" и группой "ВИС". Как сообщает ТАСС, подписание состоялось в Москве 13 февраля.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
В Якутии назвали объем внебюджетного финансирования строительства моста через Лену
Известиявчера в 09:10
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Политика
Работу сына соперника Трампа на Украине сочли неуместной
52 процента избирателей сочли неуместным сам факт работы Хантера Байдена в Burisma в то время, как его отец был вице-президентом, а 18 процентов посчитали это нормальным.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Обнародованы 12 шагов для достижения мира в Донбассе
Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали план из 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Политика
Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Культура
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш - "No Time To Die" Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде "Не время умирать".
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли
Знаменитая певица Адель, которой удалось похудеть на рекордные 45 кг, стала похожа на Анджелину Джоли.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Происшествия
Видео задержания экс-сити-менеджера Читы появилось в Сети
Видео задержания бывшего сити-менеджера Читы Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взятки, появилось в Сети.
Футбол
ФК «Ростов» назвал состав игроков на заключительный зимний сбор
Ростовчанам на сборах в Испании предстоит встретиться с командами «Краснодар», «Мельди» из Норвегии и АИК из Швеции.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Политика
Экс-глава Калужской области станет сенатором
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши сообщил, что станет членом Совета Федерации.