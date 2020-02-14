Экономика
Lenta.ruВ Якутии договорились о строительстве моста через Лену
Одним из участников проекта станет "Ростех" Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации "Ростех" и группой "ВИС". Как сообщает ТАСС, подписание состоялось в Москве 13 февраля.
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«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену
Коммерсантъ13 февраля в 12:43
В федеральном бюджете не предусмотрены средства на строительство Ленского моста
SakhaNews12 февраля в 09:04
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