Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Якутии договорились о строительстве моста через Лену

Одним из участников проекта станет "Ростех" Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации "Ростех" и группой "ВИС". Как сообщает ТАСС, подписание состоялось в Москве 13 февраля.
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