Экономика
Lenta.ruВ Якутии договорились о строительстве моста через Лену
Одним из участников проекта станет "Ростех" Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации "Ростех" и группой "ВИС". Как сообщает ТАСС, подписание состоялось в Москве 13 февраля.
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«Саха Конгресс» требует отложить подписание сомнительного концессионного соглашения по мосту через Лену
Якутия.Инфо12 февраля в 21:12
«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену
Коммерсантъ13 февраля в 12:43
Концессионер сообщил о начале изысканий для строительства Ленского моста
Интерфакс - Россия13 февраля в 09:14
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