Общество
REGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену
Коммерсантъ13 февраля в 12:43
Концессионер сообщил о начале изысканий для строительства Ленского моста
Интерфакс - Россия13 февраля в 09:14
«Саха Конгресс» требует отложить подписание сомнительного концессионного соглашения по мосту через Лену
Якутия.Инфо12 февраля в 21:12
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Биатлон
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Армия и оружие
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Общество
В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане
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Экономика
Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги
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Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
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Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
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Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн
В возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своими ролями в сериале "Секс в большом городе" и фильме "Голодные игры".
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В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Шоу-бизнес
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Наука
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
Происшествия
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Серам у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский метеорологический центр (EMSC).
Экономика
РЖД выставила на продажу 40% в энергетической компании
Компания «Энергопромсбыт» (51% принадлежит РЖД) выставила на продажу 39,81% акций ТГК-14, сообщил в среду Российский аукционный дом.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Политика
МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией
Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.
Шоу-бизнес
Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
Гаджеты
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Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Политика
Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после публикации Павленского
Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру после публикации эротического видео и фрагментов интимной переписки.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Общество