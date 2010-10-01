Общество

REGNUMREGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Фермер Иван Зыков: Ленский мост — олицетворение прогресса

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Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

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Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

REGNUM13 февраля в 21:17

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Айсен Николаев: Подписание соглашения – важный этап возведения Ленского моста

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«Саха Конгресс» требует отложить подписание сомнительного концессионного соглашения по мосту через Лену

Якутия.Инфо12 февраля в 21:12
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Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

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BFM.ru 13:55
Политика

От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе

Министры иностранных дел стран, граждане которых стали жертвами крушения пассажирского самолета в иранской столице, потребовали от руководства Исламской Республики незамедлительно выплатить компенсацию семьям погибших.
Московский Комсомолец 19:27
Экономика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика

План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
REGNUM вчера в 19:25
Биатлон

Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 11:50
Армия и оружие

Airbus: разработка прототипа ударного БПЛА Eurodron завершается

Европейские авиационные предприятия завершают разработку прототипа ударного беспилотника нового поколения Eurodron, заявил гендиректор компании Airbus Defence and Space Дерк Хоук в Мюнхене.
Московский Комсомолец 18:08
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Общество

В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
REGNUM 07:12
Экономика

Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 17:18
Происшествия

Младенец погиб в результате ДТП под Саратовом

Новорожденный ребенок скончался от травм, полученных в результате аварии в Саратовской области, еще четыре человека пострадали.
Народные новости 17:57
Культура

Журналист Габрелянов раскрыл причины провала шоу Собчак и Гордона

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Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Кино

Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе» Линн Коэн

В возрасте 86 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своими ролями в сериале "Секс в большом городе" и фильме "Голодные игры".
Газета.Ru 18:57
Политика

В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
РИА Новости 10:27
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Наука

Российские ученые выяснили, почему мозг беременных плохо адаптируется

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
ToDay News Ufa 16:52
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море Серам у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский метеорологический центр (EMSC).
РИА Новости 18:56
Экономика

РЖД выставила на продажу 40% в энергетической компании

Компания «Энергопромсбыт» (51% принадлежит РЖД) выставила на продажу 39,81% акций ТГК-14, сообщил в среду Российский аукционный дом.
Ведомости 12 февраля в 16:06
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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Политика

МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией

Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.
Коммерсантъ 15:29
Шоу-бизнес

Киркоров назвал сплетнями «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности.
News.ru 18:51
Гаджеты

Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android

По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android.
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Спорт

Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Интерфакс-Спорт 16:46
Политика

Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после публикации Павленского

Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру после публикации эротического видео и фрагментов интимной переписки.
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Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Общество

В Турции осквернили могилы выходцев из России

Lenta.ru 19:17
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