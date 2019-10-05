Происшествия

REGNUMREGNUMВ Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов. Крылов с компанией друзей отправился на охоту в Оймяконский район.
Читать в источнике
Комментировать110

Подробнее о событии

Экс-депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Крылов стал жертвой медведя в Оймяконском районе

ИА ЯСИА00:20

В Якутии медведь убил бывшего депутата

РБК04:08

Бывший депутат госсобрания Якутии погиб от нападения медведя

Известия03:20

В Якутии бывший депутат погиб при нападении медведя

Интерфакс03:17

Медведь убил экс-депутата в Якутии

Телеканал 360°02:52

В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

РИА Новости02:31

Якутский экс-депутат погиб в схватке с медведем

Российская газета04:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Политика

Трамп сократит штат Совета национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Газета.Ru 02:52
Спорт

Илья Иванюк едва не стал чемпионом мира по легкой атлетике

В столице Катара - Дохе - проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня вечером соревновались прыгуны в высоту.
Новости Брянска вчера в 15:10
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Хоккей

В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов

Невские Новости 05:28
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру 03 октября в 10:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Экономика

Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение

Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.
Primpress.ru вчера в 05:10
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Футбол

«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова

RT на русском 06:24
Политика

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

RT на русском 03:32
Армия и оружие

Видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» опубликовано в Сети

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» провели боевые стрельбы в Хабаровском крае. Видео испытаний было опубликовано в Сети.
ФАН 05:43
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК вчера в 13:08
Политика

Венгрия изымает выданные украинцам паспорта

Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Футбол

Филипп вместе с «Динамо» прибыл в Оренбург

«Динамо» прибыло в Оренбург на матч 12-го тура российской премьер-лиги. В составе команды приехал новичое клуба Максимилиан Филипп.
Спорт-Экспресс вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня вчера в 09:34
Кино

Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре

Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru вчера в 04:18
Происшествия

В Самарской области при пожаре погибли четыре человека

Российская газета 04:18
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Политика

Bloomberg рассказал о кардинальной смене внешней политики России

"Начало пост-имперского периода" Некоторые опрошенные Bloomberg аналитики считают, что более сдержанный тон Путина отражает кардинальные перемены, которые происходят во внешней политике России.
Forbes 04:57
Авто

Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске

Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Происшествия

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Транспорт

В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты

В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Политика

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Газета.Ru 04:38
Политика

Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете

Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия

В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

РИА Новости вчера в 23:13
Главное