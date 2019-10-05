Происшествия

REGNUMREGNUMВ Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов. Крылов с компанией друзей отправился на охоту в Оймяконский район.
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Якутский экс-депутат погиб в схватке с медведем

Российская газета04:24

Экс-депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Крылов стал жертвой медведя в Оймяконском районе

ИА ЯСИА00:20

Бывший депутат госсобрания Якутии погиб от нападения медведя

Известия03:20

В Якутии бывший депутат погиб при нападении медведя

Интерфакс03:17

Медведь убил экс-депутата в Якутии

Телеканал 360°02:52

В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

РИА Новости02:31

В Якутии медведь убил бывшего депутата

РБК04:08
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Назначенный на 5 октября поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин был отменен после нападения на тренера Хабазин Джеймса Али Башира во время взвешивания.
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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
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Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
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Хабиб — о соперничестве с Бузовой в Instagram: «Надеюсь, она поймет»

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В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов

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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной

Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

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В России упал спрос на автомобили с газовыми установками

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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

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Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора

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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

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На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
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