Происшествия
REGNUMВ Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов. Крылов с компанией друзей отправился на охоту в Оймяконский район.
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Единоборства
Бой Шилдс-Хабазин отменен после нападения на тренера Хабазин
Назначенный на 5 октября поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин был отменен после нападения на тренера Хабазин Джеймса Али Башира во время взвешивания.
Allboxing.ru вчера в 22:22
Футбол
Дивеев и Магнуссон пропустят матч с «Ростовом»
Защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова», сообщает Sport24.
Бомбардир.ру 03:10
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Наука
Человека за стеной опознали с помощью Wi-Fi и видеозаписи
МедиаПоток 02 октября в 11:01
Единоборства
Хабиб — о соперничестве с Бузовой в Instagram: «Надеюсь, она поймет»
Спорт-Экспресс 07:28
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
Невские Новости 05:28
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Общество
Гонконгское метро закрыли из-за затянувшихся протестов
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка пяти тысяч человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Известия 07:43
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека
Интерфакс 04:23
Авто
В России упал спрос на автомобили с газовыми установками
Дни24 вчера в 06:07
Происшествия
В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима
В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.
Инфо24 вчера в 11:02
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Происшествия
На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45