Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов. Крылов с компанией друзей отправился на охоту в Оймяконский район.

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

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